Así fue el emotivo encuentro entre J Balvin y Obama

En medio de un evento demócrata en Las Vegas, el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama mostró de nuevo su simpatía por J Balvin. Durante su discurso, en el que se refirió al crecimiento económico de ese país, el sistema de salud y los impuestos, el anterior inquilino de la Casa Blanca también mencionó al cantante paisa, quien fue uno de los invitados al encuentro.

Balvin estuvo encargado de ponerle música a la movilización y Obama no dudó en elogiarlo: “Quién no ama a J Balvin y el reguetón?”, dijo el expresidente ante los asistentes, que lo recibieron entre aplausos. “Yo estaba tras bambalinas, pero lastimosamente no había cámaras”, alardeó sobre su encuentro con el artista.

.@JBALVIN a cargo de otro intermedio musical durante evento Demócrata en Las Vegas donde se espera que en minutos @BarackObama haga acto de presencia. pic.twitter.com/OjcJkXBhXt — Luz Gray (@LuzGrayNV) 22 de octubre de 2018

No es la primera vez que el exmandatario alaba al antioqueño. J Balvin ya había estado bajo el reflector de Obama en diciembre de 2017, cuando el expresidente, como es su costumbre, compartió en su cuenta de Facebook la lista de los que habían sido sus libros y canciones favoritas durante el año. “Mi Gente” estuvo en el primer lugar, seguido de “Havana”, de Camila Cabello.

La imagen de Obama alabando a Balvin se hace viral cuando el antioqueño atraviesa por un momento inmejorable en su carrera, que ha estado marcado por la internacionalización de su música. En el momento, José Álvaro, como es su nombre de nacimiento, emprende una gira por Norteamérica: este domingo se presentó en Nueva York y su tour continúa por Greensboro, Nashville, Atlanta y Tampa.