Así le responderían las candidatas del CNB a Miss Universo

Las reinas asistieron ayer, a las 8:30 de la mañana, a una atención del Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, y su primera dama, Liliana Majana, en la sede de la Gobernación.

Dumek Turbay dio un breve discurso e inmediatamente el cantante Issac Ricardo amenizó la ceremonia con tropipop. Cada una de las candidatas hizo el desfile en pasarela y el niño Andy Román les entregó un ramo de flores. Al finalizar, el gobernador entregó el decreto a cada representante junto a su esposa. La señorita Colombia Andrea Tovar apareció en la escena para cerrar el evento. La señorita Cauca, Mayra Vitoviz, no asistió al recibimiento porque amaneció con quebrantos de salud. ¡Pronta recuperación, Mayra!

A prueba

¿Y si pudiéramos regresar el tiempo y detenernos en la noche del 30 de enero? Digamos que estamos en Manila, Filipinas, y te toca responder las dos preguntas que el jurado le hizo a Andrea Tovar Velásquez.

Primero, ¿por qué crees que la violencia prevalece y qué recomiendas para evitarla?

Segundo, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso y qué aprendiste de ello?

Escogimos al azar a cinco candidatas del Concurso Nacional de Belleza 2017, y esto es lo que nos dijeron.

Antioquia, Vanessa Púlgarín

A la primera pregunta... La violencia prevalece porque no nos apropiamos de las cosas, si queremos que esto cambie debemos cultivar paz en nuestros corazones. Hay que incitar a la tolerancia y al amor.

A la segunda pregunta... Uno se encuentra con muchos fracasos en la vida y lo importante es aprender de eso. Yo fracasé la primera vez que me presenté a señorita Antioquia, lo superé y estoy representando a mi departamento.

Bolívar, Laura Barboza.

A la primera pregunta... La violencia prevalece porque se sufre mucha pobreza en Colombia y la violencia es un método a lo que recurren para suplir los recursos. Debemos enfocar al gobierno en esas zonas para que brinden educación y oportunidades.

A la segunda pregunta... He tenido muchos fracasos como ser humano pero yo trato de sacarle lo mejor a cada situación.

Valle, Feancesa Calero.

A la primera pregunta... La violencia prevalece por falta de educación, si no se educan los niños nunca habrá progreso. No hay un criterio único, hay que respetar a todos.

A la segunda pregunta... Mi mayor fracaso fue no creer en mí, cuando entré a mi práctica profesional no creía en mí y con el tiempo me di cuenta de que sí podía hacerlo. Uno nunca puede dudar de sus capacidades.

Norte de Santander, Leidy Ropero.

A la primera pregunta... La educación es lo más importante para erradicar la violencia y todas las problemáticas sociales, ese es el camino para que Colombia crezca.

A la segunda pregunta... Aún no he tenido un gran fracaso, espero que cuando se me presente pueda afrontarlo con sabiduría y poder salir adelante.

Cartagena, Laura González.

A la primera pregunta... Porque todavía no entendemos que somos diferentes, ahí radica el bullyng, la homofobia, guerras políticas y religiosas. El día que aceptemos las diferencias, no habrá violencia.

A la segunda pregunta... No creo en el fracaso, he caído muchas veces, pero el fracaso siento que es cuando no te queda nada en la vida y eso nunca pasa.