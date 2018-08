Así les va bailando a Greeicy Rendón y Sara Corrales en reality mexicano

Las colombianas siguen derrochando su talento en el exterior. Esta vez las encargadas de revolucionar las redes son Sara Corrales y Greeicy Rendón con su participación en el programa mexicano ‘Mira quién baila’.

Aunque ambas han demostrado mover muy bien su cuerpo, sin duda la intérprete de ‘Más fuerte’ tiene a los jurados encantados y con la boca abierta por sus movimientos y buen ritmo, pues se le mide a cualquier género que le pongan.

En la segunda gala, Sara no tuvo mucha suerte, pues el baile de cha cha cha no convenció a los jurados, quienes lanzaron sus críticas apuntándo a que le faltó más actitud.

“No fue algo que me sorprendiera, me faltó más ‘cha cha’. Hubo mucho tiempo perdido en la mesa, tu cargada la hiciste padrísimo, pero fue como no haber salido de la zona de confort. No estuvo mal hecho pero esperaba espectacularidad”, dijo Lola Cortés, jurado del programa.

Sin embargo, la exprotagonista compartió un mensaje en sus redes dirigido a sus fans, quienes la han apoyado desde que entró al programa.

"Oigan, no estén tristes por mí, yo no lo estoy. El primer obstáculo nunca podrá ser un motivo para desfallecer. Mis sueños, mis ganas, mi disciplina, mi entrega y las ganas que tengo de devolverle a este país un poco de todo lo que me ha dado, son más fuertes que una nominación", dijo la exprotagonista en su publicación.

Por otro lado, Greeicy sigue descrestando con sus movimientos. Esta vez bailó al ritmo de ‘Hips Don't Lie’, éxito de Shakira y al parecer, una de las canciones favoritas de la caleña.

Muy coordinada, sensual y carismática, así pudimos ver a Rendón, quien volvió a ser catalogada como una de las mejores bailarinas del show.

La artista también sorprendió a sus seguidores con un fotomontaje en su Instagram donde dejó claro que es fiel fanática de la barranquillera.

"Shaki! Verte en el público apoyándome y gritando como loca por mi en mi segunda gala de @mquienbailamx @miraquienbaila viéndome bailar una de tus canciones... no tiene precio! Gracias por tu amistad y apoyo. Pd: te amo @mamavampiro gracias por dedicar de tu tiempo para hacer estos montaje", fue el mensaje con el que la caleña acompañó la imagen junto a Shakira.

Recordemos que en su primera gala, Greeicy también enamoró al jurado y se ganó la confianza del público, pese a que le tocó competir con su novio, Mike Bahía. (Lea aquí: Así fue el duelo de baile entre Greeicy Rendón y Mike Bahía en reality mexicano)

Te mostramos la gala de Sara y de Greeicy. ¿Quién baila mejor?