Así luce Joseph Fiennes como Michael Jackson

Una cadena de TV británica ofreció el primer vistazo de Joseph Fiennes como Michael Jackson en una próxima serie de comedia.

Sky Arts publicó un avance de "Urban Myths", que dice que narra "historias extraordinarias de figuras históricas, artísticas y culturales famosas, que habrían ocurrido o no en la vida real".

Fiennes aparece en el avance con el característico sombrero de Jackson, sentado en un auto conducido por Elizabeth Taylor, quien es interpretada por Stockard Channing. La cadena dijo que ese episodio detallará un supuesto viaje por carretera que Jackson, Taylor y Marlon Brando realizaron en el 2001.

La selección de Fiennes, quien es blanco, para el papel de Jackson fue criticada cuando se hizo el anuncio. El actor se defendió el año pasado en una entrevista con The Associated Press al decir que el proyecto no promueve los estereotipos.