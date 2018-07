Así luce Kylie Jenner tras reducir sus 'exuberantes' labios

Para nadie es un secreto que la familia Kardashian-Jenner es la más prestigiosa y polémica de la farándula internacional, es por eso que cualquier movimiento que hagan sus integrantes resulta siendo noticia y tendencia en redes sociales.

Esta vez, la protagonista de los comentarios es Kylie Jenner, quien hace poco con el nacimiento de su bebé dio de qué hablar por la paternidad de la niña, pues decían que tenía gran parecido con su guardaespaldas, sin embargo, este salió a desmentir los rumores.

Kylie, reconocida por su belleza, reveló que se sacó el relleno de los labios y ahora luce más natural, y aunque estaba alejada de las redes, esta semana reapareció con varias fotos en las que se diferente, pero en las que ha sido sido muy elogiada por sus seguidores.

Con pelo corto, sin maquillaje, una pinta casual y unos labios naturales, apareció Kylie en una publicación junto a una amiga en Instagram, la cual ya cuenta con más de 6 millones de ‘likes’. ¿Te gusta su nueva apariencia?

Aunque no sabemos si el cambio será para siempre o si en unos meses vuelve a ser la de antes, lo cierto es que las opiniones de los usuarios han sido positivas.

Cabe recordar que Kylie dio a luz a Stormi, una hermosa niña de la cual dijo en un reconocido medio que no había heredado sus labios.

"Ella tiene los labios más perfectos del mundo", opinó la empresaria sobre su hija.

Agregó que: "Sabía por mí misma que tenía que prepararme para este rol, que ocurre una vez en la vida, de la manera más positiva, libre de estrés, y saludable que pudiera. No había ninguna revelación preparada, no quería tener un momento de revelación".

kylie jenner with no lip fillers is just @KylieJenner pic.twitter.com/fjrESeOS27

— Ron (@rownuhbels) 24 de julio de 2018