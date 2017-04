Diva Jessurum fue víctima de los mosquitos en Valledupar

El fallecimiento del cantante de vallenato Martín Elías fue todo un acontecimiento. Todos los medios de comunicación estuvieron muy atentos para informales a los colombianos todo lo relacionado con el artista.

El canal Caracol fue uno de los medios que cubrió la noticia, teniendo como presentadora a Diva Jessurum, quien tuvo que ser incapacitada luego del cubrimiento.

A través de Instagram Diva realizó varias publicaciones explicando que ser periodista no es una labor tan fácil como muchos creen, pues salió herida con golpes en piernas y picaduras de mosquitos.

“Para quienes me han preguntado porque no presente hoy les cuento que luego del cubrimiento del fallecimiento de Martin Elías me enfermé. Recibí varios golpes en mis rodillas y brazos, intentando llegar a algunos lugares a tiempo. Corriendo con el material. Además como no nos alimentamos bien (hacíamos una comida al día, durante los 4 días del cubrimiento)se me bajaron las defensas, me picaron los mosquitos y me dio una dermatitis por picadura. Estoy incapacitada 3 días. Así que nos volvemos a ver el viernes. Gracias a todos por sus mensajes”, escribió.

Además compartió una imagen en la que mostró con más detalle cómo lucen sus piernas.

"Toca seguir.....pero que pica y duele, pica y duele! Recuerdito de mi pasó por el Valle".