Así reaccionó Kendall Jenner al ver por primera vez a su padre como Caitlyn

Aunque no es una Kardashian ni se siente como una de ellas, Kendall Jenner ha gozado de la fama, el dinero y la polémica de sus hermanas, razón por la que muchos consideran que la joven debería tener una vida feliz ya que con solo 22 años, ya cuenta con todo lo que una persona de su edad desearía.

Sin embargo, la menor del clan, no es totalmente dichosa con su vida, pues hay algo para lo que no estaba preparada, nadie le dijo cómo afrontar y ha tenido que obviar durante mucho tiempo: la sexualidad de su padre Bruce Jenner, quien en 2015 reveló que es transexual y desde ese momento fue reconocido como Caitlyn Jenner.

Muchos se preguntaban cómo fue la reacción de Kendall al enterarse de la noticia, pues pasó de ver a su padre con pantalón y camisa para tener que aceptarlo con vestidos o faldas.

Ante esto, la menor de las Kardashian confesó en entrevista para la revista Haper’s Bazaar que “aunque contó con el apoyo de la familia, fue una situación complicada y dura de asimilar”.

La modelo recordó los momentos de su adolescencia en que a través de varias pistas comenzó a darse cuenta de que su padre era diferente a los demás. Esmaltes de uñas, pelucas y demás objetos femeninos, fueron los que despertaron la duda de Kendall, por lo que inició la investigación.

“Encontrábamos pequeñas cosas y pensábamos que eso no era normal. Por un momento incluso creíamos que mi padre engañaba a mi madre. Y después pensamos que eso no podría ser real”, expresó al medio.

Los días pasaron y la duda seguía intacta en la joven, hasta que una madrugada se despertó por una vaso de agua y vio por primera vez a su padre vestido de mujer.

“Mi corazón se rompió. Allí estaba ella como realmente era, a las cuatro de la mañana. A esa hora era la única que podía ser ella, antes de que nosotros despertáramos”, dijo la menor del clan.

Agregó que aunque su padre seguía ahí, era como si lo hubiese perdido, pues no fue nada fácil aceptar que ya se había convertido en Caitlyn y que a partir de ese instante esa sería su nueva personalidad.

Después de meses de duelo emocional, se dio cuenta que debía comprender que aunque no tuviera la misma apariencia, seguía siendo su padre, aquel ser que la vio crecer y que es una bendición tenerlo cerca.

“Honestamente empiezas a darte cuenta que la persona sigue viva, que está allí. Que sigue siendo una bendición. Que es asombroso. Me di cuenta de que debía de estar agradecida porque seguía teniendo a mi padre. Y de pronto todo comenzó a parecer normal”, puntualizó Kendall.

Luego vinieron más cambios, su padre se mostró al público con su nueva imagen, se cambio de sexo que con el apoyo de toda su familia se pudo superar.

Los comentarios positivos y negativos en redes sociales no se hicieron esperar pero para Kendall, lo importante fue que sus hermanas estuvieron de acuerdo y en vez de criticar a Caitlyn, lo elogiaban con hermosos mensajes.

“Mi ángel en la tierra”, “Se libre ahora”, fueron las palabras de aliento que expresaron en ese momento Kylie y Kendall, las hijas biológicas de Caitlyn.

Hoy estas hermanas hacen parte del clan Kardashian, uno de los más reconocidos de la farándula mundial, gracias a su participación en el reality de televisión 'Keeping up with the Kardashians', han logrado escalar hasta la cima del éxito dándose a conocer en la industria de la moda y la televisión, catalogadas como las jóvenes más cotizadas de Estados Unidos.