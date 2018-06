Así reaccionó la hija de Beyoncé y Jay Z al ver escena íntima de sus padres

Blue Ivy, la hija de Beyoncé y Jay Z, se avergonzó de un video en el que sus padres aparecen semidesnudos, durante un concierto en Londres.

La pequeña no soportó ver aquellas imágenes e intentó no mirar tapándose las ojos, pero como no fue suficiente, optó por agacharse y esperar a que pasará el momento y luego seguir disfrutando del concierto.

Las imágenes pertenecían a un libro artístico que hizo parte de su gira, On The Run II, en el que realizaron varias fotos íntimas y ligeros de ropa. Durante sus show se proyectan algunas de las escenas.

Sin embargo, para la hija de los cantantes no fue de mucha gracia, pues la verguenza fue tanta que no pudo ocultar su graciosa reacción que en cuestión de minutos se hizo viral en las redes sociales.

El video fue captado por los asistentes al concierto, quienes soltaron carcajadas con las caras que hacia Blue Ivy de tan solo seis años.