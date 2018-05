Así robaron a Míster Black en Santa Marta

No queda duda que Míster Black es el gran protagonista de la champeta en este momento. Tras su éxito de ‘El matrimonio’, el cantante de champeta ha visitado cada rincón del país dejando en alto de nuestra Cartagena, además ha sido recibido con los brazos abiertos por sus miles de fanáticos en todo el territorio colombiano, que buscan tenerlo lo más cerca posible pero ha sido en Santa Marta donde el artista de champeta vivió un momento incómodo después que una turba de seguidores se fueran encima de él, despojándolo de algunas de sus pertenencias.

Fue a la salida

'El Presidente del Género' comentó que, en general, su paso por la capital del Magdalena había estado tranquilo y que por el contrario le agradece a todos sus fans que lo siguieron paso a paso, pero como no todo es alegría, el único punto negativo fue cuando a su salida de la ciudad fue abordado por un gran grupo de personas que se le abalanzaron encima.

“Siempre hay personas desadaptadas que quieren hacerle daño al artista, pero Santa Marta se portó super bien, eso fue a la salida. La gente se nos fue encima y en un momento no sentí cuando me quitaron la gorra y me halaron la cadena pero no me atracaron”, nos dijo en exclusiva el artista.

No hubo agresión

“Eso es mentira que me golpearon a mí o a Yuranis, solo fue eso nos quitaron las cosas. Hay gente que aprovecha para quitarle las cosas a los artistas”, manifiesta el cantante del champeta, que ya se encuentra en nuestra ciudad, disfrutando de su familia y haciendo a un lado el incidente.