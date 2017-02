Así se vive el detrás de cámaras de Premio lo Nuestro 2017

El día ha llegado: los ganadores del Premio Lo Nuestro a la Música Latina se revelarán esta noche en una gala que incluirá presentaciones de superestrellas como Juanes, Ricky Martin y Carlos Vives.

Así se vive la alfombra roja con la llegada de las celebridades de la música:

When you realize #PremioLoNuestro is about to start... @WilliamValdes @zionylennoxpr pic.twitter.com/1hyRIAXb3l

— Premio Lo Nuestro (@premiolonuestro) 24 de febrero de 2017