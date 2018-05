Así sería la muerte de Silvestre Dangond, según vidente

Una vidente reveló cómo sería la muerte del cantante vallenato Silvestre Dangond. Según sus predicciones, el artista fallecería en un accidente de avioneta, eso sí, no dijo dónde ni cuándo.

Por su parte, Dangond en el programa 'Lo sé todo' del Canal Uno se refirió al tema y dijo ser un hombre que cree en Dios, por eso no siente temor de lo que dijo la mujer, por el contrario, dio gracias porque esa situación fue el motivo de inspiración de una de sus canciones.

'Si yo supiera' es la canción en la que el cantante pudo expresar varias cosas que tenía guardadas y aprovechó para desahogarse, el tema hace parte de su nuevo álbum y lo inspiró aquella mujer que habló sobre su futuro.

"Me hizo un favor porque, primero, creo en Dios. Me desahogué y salió una canción de las que casi nunca salen. Y que todo el mundo quisiera decirlo y a veces no puede, y teniendo uno la posibilidad de despedirse… y por medio de una canción. Bueno, lo que Dios quiera, ¿no?", dijo el artista.

El urumitero finalizó la entrevista diciendo que si llegase a morir desearía ser cremado y que sus cenizas sean llevadas a un cerro.