Bad Bunny, el fenómeno del trap, ofrece primer gran concierto en Puerto Rico

Bad Bunny, considerado el principal intérprete del trap latino, ofrece hoy su primer gran concierto en su natal Puerto Rico, y en el que estará acompañado de una gama de reconocidos artistas del género urbano de calibre mundial.

Será en el Centro de Convenciones de San Juan, donde este nuevo fenómeno musical reúna a miles de sus seguidores en el concierto, "Trap Kingz", para interpretar sus grandes éxitos, como "Tú no vives así", "Chambea", "Amantes de una noche", "Explícale" y la remezcla de "Te boté" que sobrepasan las 100 millones de visitas en YouTube.



Conocido como "El príncipe del trap", Bad Bunny ha logrado conquistar la industria musical y el listado de las canciones más escuchadas por temas con colaboraciones con Daddy Yankee, Nicky Jam, Wisin, Yandel, J Balvin, Prince Royce, Ozuna, Arcángel, De La Ghetto, Cosculluela, entre otros intérpretes del trap.



Otras reconocidas canciones de Bad Bunny son "Amorfoda", "Dime si te acuerdas", "Soy peor", "Tú no metes cabras", "Sensualidad" y "Vuelve".



Los artistas del trap latino utilizan las plataformas digitales, incluyendo videos en YouTube, para publicar sus canciones de manera independiente, y no comercial.



El apoyo de Bad Bunny se prescribe en las redes sociales, con más de 11,1 millones de seguidores en Instagram, 10 millones de suscriptores en su canal de YouTube y 6,4 millones de suscriptores en su canal de Vevo.



La presentación de este sábado forma parte de la gira "La Nueva Religión Tour", que se reanudará a mediados de agosto y visitará más de diez ciudades de Estados Unidos, que incluirán Boston, Houston, Nashville y Washington DC.



El trap se ha convertido en el género musical de mayor aceptación y arraigo por los adolescentes y jóvenes durante los pasados tres años en América, al ir ocupando espacio que va dejando el reguetón, por su excesivo contenido sexual.



El ritmo del trap, a diferencia del reguetón que es más cadencioso, es más lento y con líricas más cortas, y en la mayoría de las canciones participan al menos dos representantes del movimiento, práctica no tan común en el reguetón, salvo en una remezcla de un tema.