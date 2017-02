¡A bailar! Shakira y Mister Black revolucionan las redes con sus concursos

Por estos días las redes sociales están revolucionadas por dos nuevos concursos de artistas colombianos: el del ‘Spray’ de Mister Black y ‘Chantaje’ de Shakira.

Ambos famosos decidieron darle la posibilidad a sus seguidores de participar y ganar viajes o computadores portátiles.

¡Baila al ritmo de ‘El Spray’!

El presidente de la champeta, Mister Black, fue quien arrancó la competencia de baile con su concurso ‘al ritmo de El Spray’, su nuevo tema lanzado hace pocas semanas y listo para los Carnavales de Barranquilla 2017.

El concurso consiste en subir un video bailando tal y como lo hacen los hermanos Carrasquilla, bailarines oficiales de Míster, a la cuenta oficial del artista @mrblackelpresidente.

La coreografía, que fue compartida hace una semana, ha tenido tanta acogida entre el público que varios internautas se le han medido a seguir los pasos, subir el video y competir por un computador MacBook Pro.

Hasta el momento van 18 concursantes pero se espera que se sumen muchos más.

Cabe señalar que los participantes no tienen que ser bailarines profesionales, la idea es seguir la coreografía original, ser creativo y bailar al ritmo de El Spray.

¡Sigue los pasos y gana!

¡Pa' Barcelona con Chantaje!

Por otro lado la colombiana Shakira también creó un concurso para sus seguidores, aprovechando el éxito de su más reciente canción ‘Chantaje’, el cual ya cuenta con más de 500 millones de reproducciones en Youtube.

La idea es llevar a dos personas con todo pago a Barcelona a un partido de fútbol.

Los interesados deben grabar un video creativo de aproximadamente 60 segundos realizando los movimientos de la barranquillera en ‘Chantaje’, y enviarlo antes del 8 de febrero a través de Twitter y/o Instagram con la etiqueta #ChantajeChallengeContest.

Además de los tiquetes pagos, los ganadores disfrutarán de dos noches de hotel en la ciudad y dos entradas a un partido del club azulgrana con Shakira.

Requisitos

Los concursantes deben ser mayores de 15 años, vivir en países como Colombia, Brasil, Perú, Francia, Alemania, Suiza, Áustria, México, Polonia, España, Portugal, Argentina, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Chile, Guatelama o El Salvador.

El jurado elegirá el mejor video teniendo en cuenta aspectos como: creatividad (25%), originalidad (25%), agilidad para bailar (25%) y qué tan entretenido es el video en general (25%).

So many great #ChantajeChallengeContest videos already! Post your dance to Twitter/Insta & win a trip to meet Shak https://t.co/Vl0UTg5dhY pic.twitter.com/Duq6QFtb2s

— Shakira (@shakira) 30 de enero de 2017