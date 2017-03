Batalla de flores: "Marzoviembre"

Música, espuma, maizena y buscapié. Cuatro elementos que caracterizan el tradicional bando de noviembre, donde las reinas y Cartagena misma se vuelcan a la Avenida Santander para llenarla de alegría.

Y parece que algo de ese bando se trasladó a marzo, se escuchó decir entre los cartagenero y visitantes, que acudieron masivamente a ver a las 23 candidatas a Señorita Colombia 2017, las carrozas, las comparsas y más...

Veamos lo bueno, lo regular y lo curioso de la tan esperada Batalla de Flores del Concurso Nacional de Belleza, que este 2017 se realiza por primera vez en marzo.

Lo bueno: A las 2 de la tarde, el panorama era desolador: palcos vacíos, una Avenida Santander despejada y un sol bravo, auguraban un estrepitoso fracaso, pero no. No había día cívico y no estamos en época de fiestas, pero la Santander, las murallas y los palcos se llenaron... aunque no hubo tanta gente como en noviembre pasado. Cartagena acudió a la cita con el Concurso Nacional de Belleza, y poco después de las 3 p. m., los vacíos comenzaron a llenarse.

Y qué decir de la organización... El Concurso Nacional de Belleza no descuidó detalle logístico, hubo acompañamiento de las autoridades en todo el recorrido.

Lo regular: La bella María Camila Sinning, Reina de la Independencia 2016-2017, abrió la Batalla de Flores, lo cual es fantástico, lo regular es que su carroza no era impecable. La carroza estaba adornada con figuras de delfines, una ballena y corales, pero había partes que parecían rotas y remendadas.

-¿Cuatro reinas en cada carroza? Las candidatas al CNB 2017 lucían felices en sus carrozas, todas las reinas tenían que hacerse del mismo lado para que el público las pudiera ver, casi no podían bailar porque se les enredaban los disfraces con la compañera de al lado.

-Para algunos asistentes, hubo poca participación de comparsas y disfraces. Independientemente de que solo participaron las reinas nacionales y la reina y virreina de la Independencia, fue la Batalla de Flores más corta.

Lo curioso: La comitiva de Cartagena tenía un palco exclusivo para su candidata, mientras que en el desfile la dejaron sola.

- Las comitivas de Chocó y Córdoba armaron una sola fiesta. Estos dos grupos iban delante de la carroza que llevaba a las dos candidatas y se unieron para disfrutar el desfile. Solo se distinguían por el estampado del suéter.

- En la Batalla de Flores desfiló también la comitiva de Atlántico con sus típicos suéteres rojos, para apoyar su reina, mientras que Caldas se trajo de su tierra unos trovadores que le pusieron ambiente al recorrido.

-¡Hasta el mismo Raimundo Angulo se bailó la Batalla de Flores! El presidente del CNB 2017 caminó por la Santander y demostró su alegría.