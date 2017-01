Belinda y Criss Angel demuestran su amor en redes sociales

El pasado mes de noviembre se dio a conocer que la cantante Belinda estaría saliendo con el ilusionista Criss Angel, ahora ellos hacen público su amor en redes sociales. (Lea aquí: Belinda estaría en una relación con el ilusionista Criss Angel)

La bella mexicana publicó varios mensajes en su red social Twitter, donde deseaba a todos sus seguidores un feliz año nuevo y además agradecía a sus seres queridos y al famoso mago estadounidense el haber estado con ella en el 2016.

Belinda en uno de sus mensajes decía:

Luego la cantante publicó otro mensaje que manifestaba: “Happy New Year @CrissAngel mi amor!!!”.

Pero eso no fue todo, Criss Angel, quien es 22 años mayor que ella le respondió los románticos mensajes diciendo: “Mi amor, tú me inspiras para ser el mejor hombre que pueda ser, tú trasciendes el amor verdadero y la felicidad pura. Eres una verdadera bendición, te amo mucho" y agregó “Feliz año nuevo mi amor @belindapop, eres el amor de mi vida".

I've never loved anyone before you. You make me want to be the best man I'm capable of. Your amazing- "Real Magic" Pure Love Forever Mi Amor https://t.co/OYFtyPaL6Z

— Criss Angel (@CrissAngel) 2 de enero de 2017