Beso entre Paris Jackson y Cara Delevingne probaría relación amorosa

La hija del ‘Rey del pop’, Michael Jackson, y la modelo y actriz, Cara Delevingne, fueron captadas por un paparazzi mientras fumaban a las afueras de un restaurante en los Ángeles.

No es un secreto de la amistad y cercanía que mantiene Paris Jackson y Cara Delevingne, sin embargo, la gran sorpresa fue el apasionado beso, caricias y el afecto que protagonizaron las mujeres mutuamente.

Una testigo confesó a un medio internacional que las muestras de cariño no paraban. “Se turnaron para acariciarse mutuamente la espalda. Cuando se levantaron, unieron sus brazos y manos, y no paraban de acariciarse. Lentamente bailaron durante unos minutos. Cara le estaba enseñando a Paris algunos pasos y se estaban divirtiendo mucho. Se besaron varias veces. Primero, Paris besó la mejilla de Cara y luego se besaron en los labios como si fuesen novias”, dijo la mujer que captó el curioso momento.

Cabe recordar que Cara Delevingne ha sido abierta con su bisexualidad desde hace algún tiempo, pero por el contario, Paris Jackson nunca se ha referido al respecto y tampoco se le había visto ninguna insinuación sobre su orientación sexual.

Por su parte, el medio Dayli Mail reportó que la salida había sido por partida doble, pues las chicas no se encontraban solas, estaban en compañía del actor y padrino de Paris Jackson, Macaulay Culkin y su novia, la actriz Brenda Song.

La imagen de la romántica escena en pocas horas se volvió viral en las redes sociales y ha estado dando de qué hablar en todo el mundo.

