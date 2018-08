Beyonce contó el drama que vivió tras dar a luz a sus mellizos

La cantante Beyonce confesó en una entrevista para la revista Vogue que al momento de dar a luz su vida estuvo en peligro, por lo que debieron someterla a una cesárea de emergencia cuando alumbró a sus mellizos.

En una serie de ensayos para la edición de septiembre de la revista, la artista de 36 años dice que pesaba 99 kilos (218 libras) y estaba hinchada por toxemia. Agrega que pasó muchas semanas en cuidados intensivos y que su esposo, Jay Z, le dio un fuerte apoyo.

"Mi esposo era un soldado y mi sistema de apoyo. Estoy orgulloso de haber sido testigo de su fuerza y ​​evolución como hombre, mejor amigo y padre. Estaba en modo de supervivencia y no lo entendí todo hasta meses después", explicó.

Beyonce cuenta que tras el nacimiento de su primera hija se presionó a sí misma a perder el peso en tan solo tres meses. Pero tras la llegada de sus mellizos, abordó las cosas de manera diferente.

"...Necesitaba tiempo para sanar, para recuperarme y durante ese tiempo trabajé en mi autoestima y autocuidado. Abracé mis curvas y acepté lo que mi cuerpo quería ser", expresó.

Dice que todavía tiene una "pancita de mamá" y que no está apurada por salir de ella.

También señala que para ella es importante ayudar a abrirle puertas a otros jóvenes artistas. Su foto en la portada de Vogue es la primera tomada por un fotógrafo afroamericano.

It’s here! @Beyonce stars on the cover of our September issue. Read the full story, in her own words: https://t.co/T7E2FbGDPn pic.twitter.com/GcX0ziiJD7

— Vogue Magazine (@voguemagazine) 6 de agosto de 2018