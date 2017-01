Big Yamo, ganando espacio en Spotify

Yamir Enrique Chartuni Castro, conocido en el ámbito musical como Big Yamo, tiene cinco razones para que este 2017 sea de júbilo y éxito

La primera es que acaba de nacer su hijo Yahzir, la segunda, que este año su éxito mundial Tocarte Toa cumple 10 años en escena; la tercera razón es que lanzó su nuevo trabajo discográfico Haciendo Música Sin Saber Pa’ kien II, la cuarta, iniciará el rodaje de nuevos videos musicales, y la quinta es que es el artista cartagenero con mayor número de oyentes mensuales en la plataforma digital musical Spotify.

Y esta última, sí que tiene contento a este productor, arreglista, compositor y cantante cartagenero del género Urbano. Big Yamo cuenta con medio millón oyentes mensuales en esta aplicación de música global, de origen sueco.

Dentro del ranking de los artistas cartageneros más escuchados en Spotify están Latin Dreams, que cuenta con 41 mil oyentes; Danny Daniel, con 50 mil; Mr. Black, con 59 mil; Jerau, con 60 mil; Twister, con 77 mil; Dragon & Caballero, con 92 mil; Kevin Florez, con 193 mil; LiliSilvio & El Vega, con 247 mil y Big Yamo, con 466 mil oyentes mensuales, encabezando la lista.

Países, ciudades y canciones

Según la plataforma musical los países que más escuchan las canciones de Big Yamo son Chile, México, Argentina, Perú, España, Colombia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Guatemala y Panamá.

En su análisis Spotify asegura que los temas más buscados por sus usuarios, son: Entre la playa ella y yo, Vamos a portarnos mal, Tocarte Toa, Noche en la playa, Chica 3D, Dejame el drama, Qué será, Suéltate el dembow, Con ganas de to, Si ella supiera, y otras canciones más.

Además la plataforma deja entre ver el target y público objetivo que sigue a este artista cartagenero de 35 años. El 51% de sus oyentes son hombres y el 49% son mujeres. El rango de edad de sus oyentes va de los 18 hasta los 59 años. Aunque la cúspide de sus seguidores son de los 18 a 22 años, con el 36%; le siguen de 23 a los 27 años, con el 28%.

De los cerca de medio millón de oyentes, aproximadamente 126 mil son sus seguidores y fans permanentes en Spotify. Entre, las ciudades que más escuchan a Big Yamo están Santiago de Chile, Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, Concepción (Chile), Barcelona, Viña del Mar, Asunción, Quito, Montevideo, Puebla (Mex). Las únicas ciudades colombianas en el Ranking de Spotify son Bogotá y Medellín en las casillas 10 y 22 respectivamente.

Sobre este éxito en su carrera, Big Yamo asegura: “Me siento muy emocionado y complacido ya que en la actualidad estamos llegando al medio millón de oyentes mensuales en Spotify, que es una de las plataformas digitales más importantes del momento, algo que es muy motivante, debido a que esto ratifica que mi música sigue siendo escuchada con fuerza a través de los años”.

El artista con 17 años de carrera musical y más de 350 temas producidos puntualizó: “También es un compromiso muy grande con todos mis seguidores como cantante y productor líder de mi ciudad en esta plataforma digital, en el ámbito internacional".

Hablan los que saben y lo conocen

Juan Diego Perdomo Alaba, periodista: "Big Yamo tiene un gran perfil en la plataforma, promueve el uso de listas de reproducción y eso es importante. Su música se consume muchísimo sobre todo en el extranjero. Es un artista hecho en Cartagena, pero de una proyección internacional interesante. Spotify es el lugar donde todos los músicos deberían estar".

Kirk Terán, deeejay, productor y director de una emisora juvenil de Cartagena: “Big Yamo es un artista colombiano que ha triunfado en el exterior, no ha sido un profeta en su tierra, pero es muy reconocido internacionalmente. Además, el tema de consumo digital de la música ha cambiado mucho. Y él (Big Yamo) les lleva ventaja de años a los artistas locales, pues sus letras no son vulgares, le canta a la vida y a la mujer”.

George Barva, relacionista público, ex manager del artista cartagenero: “Big Yamo ha roto con los esquemas de la música en la ciudad. Su letra y sus composiciones son del mundo, con una esencia del Caribe, de Cartagena, por ello gusta tanto en el exterior. Vi como era aclamado en muchos países, especialmente en Chile, donde es un ídolo. Además, la forma de escuchar música es con un clic ahora, no como hace 10 o 20 años que era a través de la radio. Sus seguidores y oyentes son genuinos, la música se vuelve un voz a voz entre sus fans, aquí no puedes comprar likes, post, o vistas como hacen muchos artistas para presumir que son famosos o como dicen en Cartagena, que están pegaos. Aquí, en Spotify son reales”.

Jaime de la Vega, conocido como DJ Miami, productor y deejay cartagenero: "Big Yamo suena muy diferente a los demás, posee un sonido maduro. Desde sus inicios comenzó hacer cosas realmente nuevas, evolucionó antes que los otros. Es una cosa tan sencilla de describir algo como esto. Y es que cuando tú empiezas a expresarte, a andar, a moverte y hacer las cosas diferentes. Tú público te mira totalmente distinto a los artistas de tu zona”.

Lo que viene de Big Yamo

Recientemente, el artista, quien también es ingeniero civil, egresado de la Universidad de Cartagena, lanzó su último discográfico Haciendo Música Sin Saber Pa’ kien II, el cual consta de 11 temas y es 100% urbano. Canciones como: Pa la playa, Me Prefieres, Noche loca, Adicta, A poca ropa, Cuando nadie nos ve, No pares, Sacudelo; Peca, reza y olvida, Alma Soltera y Don't Worry Mama, evidencian la madurez musical de Big Yamo en sus composiciones, producción y lírica.

Este nuevo álbum posee un Bonus Track denominado Aunque sigas con él, un tema que viaja por las notas de la colombianidad, pues tiene aires del Vallenato, Cumbia y del Caribe, hecho que denotan, que esta canción será todo un éxito. Próximamente iniciará la grabación del video en el mejor escenario del país: Cartagena de Indias.