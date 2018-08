Big Yamo, la proyección de un artista cartagenero

El talentoso artista cartegenero Big Yamo, referenciado en el mundo musical por su proyección con el género regaettón, estará de gira en Chile, Paraguay y Bolivia entre el 10 y 15 de octubre próximo, y tentativamente haría presentaciones en México, Argentina y España.

En el sur del continente su música tiene gran aceptación, y de hecho son bastantes las giras que ha realizado en esos mercados.

SU INTERNACIONALIZACIÓN

Big Yamo es el primer artista urbano que internacionalizó su música desde el año 2008, con el éxito ‘Tocarte toa’, en países como Panamá, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Argentina, México y España.

Con el tiempo fortaleció su imagen artística con canciones como ‘Noche en la playa’, ‘Qué será’, ‘Vamo a portarnos mal’, ‘Chica 3D’, ‘Entre la playa ella y yo’ y ‘La batea’, demostrando que no solo era un artista de Reggaetón, y que también podía pegar canciones en los géneros Dancehall, Socca y Champeta.

De hecho, “no me gusta que me encasillen en un solo género, y por eso hago de todo un poco”, le dijo a El Universal.

‘La batea’, canción que lanzó a mediados del 2017, se pegó en Cartagena durísimo en las Fiestas Novembrinas, alcanzando los primeros lugares en las emisoras de la región.

Esta canción se extiende hasta el Carnaval de Barranquilla ese año, donde ocurrió lo mismo, “incluso la reina del carnaval en el Artículo 3 de su decreto real, hizo mención a la canción, ordenando a la gente bailar ‘La batea’ ante todos los espectadores; la canción a su vez se había convertido en la más sonada en los carnavales de Santa Cruz de La Sierra, en Bolivia, razón por la cual no pude quedarme más tiempo en el Carnaval de Barranquilla”, relata Big Yamo.

Este éxito musical siguió proyectando a este artista cartagenero, posicionándose de tal manera que la gente de Zumba (disciplina fitness que mezcla ritmos latinos) la practica en sus sesiones en países como Brasil, Rusia, Canadá, Estados Unidos, España, Alemania, Argentina, Chile, entre otros.

‘COMO DIOMEDES’

El tema ‘Como Diomedes’ junto a un artista nuevo llamado Klaxel, es su más reciente lanzamiento, el cual ha causado polémica, debido al género y al nombre.

Explica Big Yamo que es un ‘Trap’ con un estilo más cálido que el ‘trap’ común, y se caracteriza por su ritmo frío y letras sin censura, que hace homenaje al Cacique de la Junta, Diomedes Díaz.

Cuenta Big Yamo que al principio a través de las redes sociales de vallenato de Barranquilla y Valledupar, comenzaron a compartir la canción preguntándole a la gente si era una falta de respeto o era un homenaje, hasta que familiares del Cacique dieron con la publicación e hicieron buenos comentarios, “pero fue hasta que la página oficial del difunto artista publicó la información como ‘homenaje’, que todos comenzaron a aprobarla y disfrutarla”.

El video se encuentra en producción, debido al auge viral que ha tenido la canción y a que es el primer ‘trap’ hecho en la Costa, que llega a sonar en muchas emisoras a nivel nacional.

“Se viene un próximo lanzamiento titulado ‘A las rocas’, en el que le apostamos en un estilo más ‘europeo’, con el que queremos conquistar nuevo público. Esta canción se estima que saldrá en las plataformas digitales en septiembre de este año”, finalizó Big Yamo.