Bob, el perro con cara de humano que causa sensación en redes

En las últimas horas se ha vuelto viral en redes sociales la imagen de un perro llamado Bob, que ha dejado en shock a miles de internautas no por alguna habilidad especial sino que su rostro se asemeja al de un humano.

La foto fue compartida en la red social Reddit por un usuario identificado como emceegrath, con el mensaje: "Parece que tiene cara de hombre".

Dog Has A Human Face, We Can't Stop Staring https://t.co/u7csETgGPB

— BOB 94.9 (@BOB949FM) 27 de febrero de 2018