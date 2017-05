Brad Pitt habla por primera vez de su triste divorcio

Brad Pitt dio la primera entrevista después de su mediático divorcio de Angelina Jolie. Muchos periodistas internacionales dicen que no es el mismo de antes.

El proceso con Jolie lo dejó con los ojos tristes y con alcohol en la sangre, del que se deshizo, pues según expresa en una entrevista reciente a la revista GQ Style, tiene “el tracto urinario más limpio de todo Los Ángeles, te lo garantizo”.

La estrella de Hollywood, dice que ahora bebe jugo de arándanos y soda, y además se abre sobre la percepción de un juicio por custodia paternal. "'Nadie gana en la corte', escuché decir a un abogado. Y es así. Pasas un año concentrado en construir tu defensa para probar por qué tú estás en lo cierto y ellos no. Y los que quedan en el medio son los chicos".

Además, dice que no soportaba estar solo en casa y que fue blanco de hackers.

“Fue muy triste estar acá al principio (su mansión familiar). Me fui al piso de unos amigos en Santa Mónica. Estuve ahí un mes y medio hasta que me di cuenta que había una camioneta vigilando en la puerta y se habían metido en la computadora de mi amigo. Me dio miedo estar ahí".