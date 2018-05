Britney Spears volvió a ser la sensación en redes con espectacular baile

‘La princesita del pop’, Britney Spears, reapareció con más fuerza en sus redes. Con un espectacular baile dejó boquiabiertos a sus fans que desde hace muchos años no la veían hacer sus sorprendentes coreografías, que en ocasiones realiza sola y a veces con la buena compañía de su nuevo novio. ¡Todavía se acuerda!

Por estos días hemos visto muy activa en redes a la cantante de 36 años, quien decidió dejar los excesos para ingresar a la vida fit, por lo que gracias a las acrobacias y los ejercicios que realiza al lado de su pareja ha experimentado un gran cambio físico.

En su más reciente clip, Britney aparece bailando lo que para muchos les ha hecho recordar la época en la que movía su cuerpo al ritmo de éxitos como 'Oops!...I Did It Again' o ‘Baby one more time’. La artista luce una diminuta pantaloneta deportiva, tenis y un crop top dejando al descubierto su tonificado abdomen, que no cualquiera mantiene a los 36 años.

Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el 30 Abr, 2018 a las 1:32 PDT

Otro de los videos que también es tendencia en la web es donde aparece ejercitándose con su novio Sam. Juntos practican una rutina rigurosa, pero se divierten mientras la realizan.

Cabe recordar que Britney Spears y Sam Asghari oficializaron su compromiso el 31 de diciembre de 2017 en una ceremonia secreta de Año Nuevo. Sin embargo, aún no han acordado fecha de matrimonio, pero se espera que sea pronto, pues algunos rumores aseguraban que la boda se realizaría el pasado 14 de febrero, durante la celebración de San Valentín.

A pesar de la diferencia de edad, pues Sam le lleva 13 años a Britney, la pareja está feliz y no descarta la posibilidad de tener un bebé.

Aquí algunos videos.

Stronger together @samasghari Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el 3 May, 2018 a las 1:24 PDT

Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el 24 Abr, 2018 a las 9:52 PDT

Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el 13 Abr, 2018 a las 1:18 PDT

Recordemos algunos de sus videoclips más famosos.