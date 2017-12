Camila Chaín se defiende tras críticas por su matrimonio

El pasado 8 de diciembre la locutora Camila Chaín y su novia, Kelly Barrios contrajeron matrimonio en el Castillo Salgar en Barranquilla.

Hasta ahí todo va bien, sin embargo la pareja ha tenido que enfrentar todo tipo de comentarios negativos por parte de personas que no están de acuerdo con el matrimonio homosexual.

Por ello, a través de Twitter, la periodista decidió enviarle un fuerte mensaje a todos aquellos que mostraron su descontento por su boda.

“Si crees que Dios me va a castigar por amar a otro ser humano y también te va a castigar por insultarme y enjuiciarme, preocúpate por tu castigo que yo me preocupo por el mio. Es fácil, tú no me tratas mal y te ahorras una preocupación. De paso aprendes a respetar a tus hermanos”, escribió.

Hasta el momento el tuit tiene más de 2600 me gusta y más de 400 retweets. Algunos usuarios de la red social afirman que lo importante es su felicidad y otros se mantienen en la decisión de rechazar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Recordemos que en septiembre Camila le propuso matrimonio a Kelly Barrios en un almuerzo en Medellín junto a sus familiares y amigos más cercanos, lugar en el que también la presentó oficialmente

Aquí las mejores fotos de su boda