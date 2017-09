“Canallada”, así calificó animador de Patricia Teherán la novela Tarde lo conocí

La noche llegó y cientos de televidentes estaban listos para ver el estreno de una nueva producción de Caracol Televisión. El reloj marcaba las 9 en punto de la noche del martes y la voz de la actriz ecuatoriana, María Elisa Camargo, empezó a sonar interpretando a Patricia Teherán en la telenovela 'Tarde lo conocí', que “muestra” la vida de la desaparecida cantante, hasta el último día de su existencia.

Las expectativas parecían ser altas, pero al final del primer capítulo varias fueron las críticas que recibió la producción a través de la redes sociales, en especial de algunos allegados a la cantante cartagenera, que falleció una tarde de enero de 1995, en un trágico accidente.

Uno de ellos es Guillermo Billy Pertuz, jefe de prensa y animador en tarima de Teherán, quien publicó en su perfil de Facebook varios puntos de la historia que él califica como una “canallada”.

“Están desdibujando la verdadera historia. Rayan en la injuria y la calumnia (…) muestran a Patricia como una cualquiera (…) lo único cierto es que Patricia amaba a su hijo”, dijo Pertuz.

¿Qué pasó el día del accidente?

En la novela, la cantante tiene una pequeña discusión con su expareja y padre de su hijo, Ricardo Cabello (Rodrigo Castillo), antes de salir del hotel en el que se hospedaban en Barranquilla. Luego, Héctor Méndez (Víctor Sierra), novio actual de Patricia, pide las llaves del carro y maneja bajo los efectos del alcohol mientras pelea con la cantante e invade el carril contrario por el que va un camión, provocando la tragedia.

En realidad, según Guillermo Pertuz, ese día -19 de enero de 1995- Patricia, Víctor, Tayron del Cristo (mánager de la agrupación) y él llegaron a Barranquilla para una gira de medios, en la mañana. A las 2 de la tarde, después de hacer una siesta, salieron del hotel, a donde nunca llegó Rodrigo, y se fueron para Cartagena con el fin de tomar un vuelo para Bogotá y luego a Villavicencio. “Salimos a la vía 40 por Puerto Colombia, nos pararon unos policías y pidieron los documentos, reconocieron a Patricia, le pidieron autógrafos y nos fuimos. La agrupación nos estaba esperando, para una presentación en Villavicencio”.

“Muestran a Víctor Sierra casi como un homicida culposo cuando Patricia le da a entender que está borracho (...) Jamás un camión existió, jamás Patricia peleó con él porque se iban a matar, porque Patricia durante el viaje no dijo absolutamente nada. Tayron y yo éramos los que veníamos charlando. Yo soy el que le digo a Víctor, 'Ey Victor, dale suave, nos vas a matar' y él contesta 'nadie se ha muerto en la víspera'. Ahí se estalla una llanta trasera y ocurre el accidente”, recuerda Pertuz.

Guillermo asegura que conoce lo que significa la ficción, pero para él, la producción de Tarde lo conocí no cuenta la realidad de la 'Diosa del vallenato'.

“Yo entiendo lo que es ficción, pero cuando hablamos de la historia de una persona tiene que estar cargada de un alto porcentaje de la realidad y este primer capítulo se alejó totalmente de la realidad y la ficción, nada de lo que se mostró pasó así. Ni siquiera el accidente. Empezaron con el accidente, pero rayan en la injuria, en la calumnia y en denigrar de una persona fallecida. Muestran a Patricia como una cualquiera, más moralistas que cualquier otro hablando de que estaba acostumbrada a una vida desordenada y eso no es cierto”, agregó.

“Yo estoy bien Billy, no te preocupes”: Patricia

Esas fueron las últimas palabras que la 'Diosa del Vallenato' le dijo a Guillermo.

“El capó del carro se voló y lo cogieron como camilla. Le pregunté a Patricia: 'Patri, mi amor. ¿Cómo vas?' y ella me respondió 'Billy, no te preocupes que yo estoy bien'. Y escucho que alguien grita, 'pilas que esta muchacha está botando sangre por la boca'”.

Tayron sufrió fracturas en la clavícula, mientras que Guillermo sufrió golpes la cadera y la pierna izquierda. Víctor Sierra murió instantáneamente y Patricia alcanzó a ser traslada juntos a los dos heridos al Hospital Universitario del Caribe.

“Nos salimos del carro dos. Víctor y yo. En el carro quedaron Patricia y Tayron”, cuenta Pertuz.

Viajaban felices

Pertuz recuerda que el día de la tragedia iban contra el tiempo, pero iban felices. Patricia y Víctor acababan de reconciliarse dos días antes.

“Aparentemente, en la novela muestran que Víctor estaba celoso de Rodrigo Castillo, pero Víctor venía molesto porque Rodrigo se presentaba cada vez que Patricia iba a cantar. Una vez que tocamos en Sincelejo dijeron que Rodrigo iba para allá y se tomaron las medidas de seguridad, pero afortunadamente él nunca fue.

Cuando llegamos a Plato, Magdalena, que fue nuestra última presentación el 17 de enero, ya Patricia venía tocada y le dije 'Patricia yo me comprometo a hablar con Víctor' y ella me dijo 'ay Billy yo no tengo la culpa, tú ves cómo me porto yo y lo defiendo cuando Rodrigo viene a molestarlo”, afirmó Pertuz.

Además, asegura que ese mismo 17 de enero, al llegar a Cartagena, se fue con Víctor a Bocagrande y habló con él para que solucionara las cosas con Patricia.

“Logré convencerlo, y al día siguiente ella me preguntó que cómo estaba todo y le dije que perfecto y después nos fuimos para Barranquilla, para la gira de medios, de lo más feliz del mundo, reconciliados prácticamente”.

El animador también desmiente que la esposa de Rodrigo los haya mandado a asesinar y que la excompañera sentimental de Víctor le haya hecho brujería a Patricia.

“Lo único cierto ahí es que ella ama a su hijo, eso sí es cierto, por eso me dediqué, punto por punto a desvirtuar como fue el accidente (…) La ponen fuera de todo contexto musical y la trama gira entorno a un disco, 'Tarde lo conocí', que lo compuso Omar Geles. Dicen que no hay muerto malo, pero hay que ser honesto. Patricia era muy cálida, humana, responsable con la agrupación y se dedicó tanto a su hijo, que embarazada hacía las presentaciones, luego se lo llevaba de meses a cantar. Estaba siempre atenta a no quedar mal y en esa época estábamos a la par de Diomedes Díaz”.