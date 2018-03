Caracol tiene listo el documental sobre Rubén Blades

Caracol Televisión presentó el documental 'Yo no me llamo Rubén Blades' en South by Southwest.

Se trata de un trabajo dirigido por el panameño Abner Benaim, de coproducción colombiana en la que Caracol Televisión y Ciudad Lunar aportaron sus recursos y talento, que se acaba de estrenar en el Festival y las conferencias culturales de South by Southwest.

Este documental muestra una historia que describe no solo la carrera del conocido músico y compositor, sino que da una dimensión real de lo que él significa para la música latinoamericana. En la cinta se mostrarán, entre otros, los testimonios de Sting, Paul Simon y Gilberto Santa Rosa.

Un trabajo de más de dos años, en el que Benaim da a conocer la intimidad de quien en algún momento dijo: “Parte de las cosas que yo he hecho, las he hecho porque yo creía que iba a morir joven”.

‘Yo no me llamo Rubén Blades’ es un documental sobre la lucha y el legado de una leyenda viva, que luego de esta primera presentación en South by Southwest, el documental iniciará su recorrido por diferentes festivales en el mundo, para finalmente llegar a los teatros colombianos en el segundo semestre de 2018.