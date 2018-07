Cardi B reveló la razón por la que no ha vuelto a mostrar su rostro en redes

Muchos conocemos a la cantante Cardi B por su buen sentido de la moda, su baile, fuerte tono de voz y sus notables curvas, que dejan a más de uno sin aliento, sin embargo, desde que nació su bebé no hemos vuelto a ver a la artista por las redes. Te contamos la razón.

La rapera, reconocida por el tema ‘La Modelo’ junto a Ozuna, reveló a través de un video en la web que no tiene tiempo para continuar con sus rituales de belleza, que la hacían lucir muy bella. Ahora solo aprovecha el poco tiempo libre que le queda para descansar, pues su hija ha logrado sacarle ojeras, debido a las contantes horas en vela.

A pesar de que durante los 9 meses de embarazo la vimos impecable y muy estilizada con su atuendos y sus infaltantes tacones, para la rapera eso quedó atrás, pues ni el maquillaje disimula su cara de cansancio, por lo que prefiere no mostrarse en redes donde publicó un video contando sus largas rutinas y los cambios que ha tenido por su nueva faceta como mamá.

"Me gustaría poder enseñaros mi cara, pero está hecha un desastre. Mi pelo es un pu*o desastre, mis ojos están hinchados y tengo círculos oscuros debajo de ellos. Estoy muy pálida, como si tuviera icteria. Pero quería darle las gracias a todo el mundo... Estoy muy cansada y ocupada y viviendo en un mundo paralelo, en otra dimensión. Pero me gusta, me está haciendo mucho bien", dijo Cardi.

Agregó que “en esta etapa no importa cuantos libros hayas leído o los consejos que te hayan dado, nada te prepara para ponerte de repente en 'modo mamá'".

Una publicación compartida de Cardi B Official IG (@iamcardib) el 17 Jun, 2018 a las 7:01 PDT

La cantante también comentó que no le gusta dejar a su bebé al cuidado de extraños, por lo que pretende estar con ella durante su gira de conciertos, pues no quiere perderse ningún momento especial de su crecimiento.

"Lo que tengo en mente es lo siguiente. En el bus de mi gira cuento con mi propia habitación, y en el fondo lo que quiero es estar con mi bebé. El único momento en que me separaré de ella será cuando esté en maquillaje y peluquería o actuando. No quiero perderme nada; ninguna de sus sonrisas ni ningún momento. No quiero que mi hija me confunda con la niñera".

Finalmente, agradeció a sus seguidores y familiares el apoyo que le han brindado en esta difícil etapa de la que apenas está aprendiendo y disfrutando, ya que no está en sus planes tener niñera.

Cabe recordar, que la intérprete de 'I like it' se ha vuelto tendencia en estos días por el meme 'Dice mi mamá', el cual es una foto de cuando ella tenía tan solo 5 años. (Lea aquí: ¿Quién es la niña detrás del meme viral 'Dice mi mamá'?)