Carla Giraldo y sus retos de interpretar a Rosario en 'Loquito por ti'

Su prioridad es su familia, sus dos pequeños hijos y su pareja, por lo que selecciona muy bien los trabajos actorales que acepta para no ausentarse demasiado de casa y perderse detalle alguno del crecimiento de ellos.

Por eso, 'Loquito por ti' fue un proyecto ideal para ella, al ser grabado, en su mayoría, en la ciudad de Medellín, cerca de su casa, pero además, una historia llena de la nostalgia, el color y la alegría que caracterizaron la infancia y la juventud de una buena parte de los colombianos.

En esta serie, Carla interpreta a Rosario, quien es la corista de la orquesta Los Latinos, y quien es madre soltera, por lo que trabaja, noche a noche, para sacar adelante a su hijo.

PURA SABROSURA

-¿Quién es Rosario, su personaje en ‘Loquito por ti’?

Es una mujer de una simpatía arrolladora, es hiperactiva y siendo la corista de la orquesta Los Latinos. Le gusta saberlo todo, por lo que es súper metiche, sobretodo pendiente todo el tiempo de lo que le pasa al protagonista. Es una mujer muy especial que tiene amores encontrados a lo largo de la serie.

-¿Cómo es en el escenario?

Ella es un poco descordinada, suele perderse un poco en el escenario, porque vive con muchas cosas en la cabeza y tiene un pequeño hijo, entonces ella se concentra mucho en tocar el güiro, porque lo quiere hacer bien, en especial por el bienestar de su hijo.

-¿Qué le atrajo de este personaje?

En realidad me enamoré de Rosario cuando me dijeron que ella tocaría el güiro, porque me llamaba la atención tener un elemento adicional a la hora de crear un personaje y aprender a tocar un instrumento como este, me pareció muy divertido e interesante.

Creo que es un personaje con el cual muchas mujeres colombianas se podrán identificar, porque Rosario es madre soltera, la dejaron tirada embarazada que toca en las noches para sostener a su hijo. Es un personaje que le demuestra a las mujeres que todas podemos y nada nos queda grande, por nuestros hijos hacemos lo que sea.

-Una época nada sencilla...

Era más difícil, el pensamiento era más retrógrada, los hombres más machistas e incluso las mujeres. Era un momento muy difícil para la mujer, más cuando se dedicaba a la música, que tenía que trabajar de noche, que era madre y además soltera, pero Rosario es eso, fuerza de una madre para salir adelante sola.

-¿Se identifica con la música de esta serie?

Mi familia es de aquí (Antioquia) entre Medellín y Marinilla, entonces crecí con toda esta música, por lo que no tenía que aprenderme ninguna de las canciones, todas me las sabía antes de empezar las grabaciones de la serie.

-¿Qué fue lo mejor de la grabación de la serie?

Ha sido muy divertido todo. Por la época en la cual se desarrolla la serie, siempre me vestían como un tía, lo cual me parecía maravilloso, con los accesorios, pues no suelo usarlos en mi vida personal, pero está bueno hacerlo para un personaje.

-¿Difícil interpretar a un músico?

Es lo más difícil que he hecho en la actuación. Al principio sentí que le estaba faltando al respeto a los músicos, pero luego los productores de la serie me hicieron caer en cuenta que yo sólo estaba interpretando un papel, así que aprendí, me metieron a clases de música y lo hice, con una Rosario que llega para acoplarse a un grupo y que terminará tocando el güiro como nadie.

-¿Qué significó a Carla Giraldo participar en esta serie?

Para mí significa todo, mi infancia, mi familia, Marinilla. Es una música que me lleva a la época en que se hacía morcilla en la casa de mi abuela, matar el marrano para la cena de Navidad. Me llena de nostalgia con demasiados recuerdos.

-¿Guardó alguna de las tradiciones navideñas?

Lastimosamente no conservé ninguna de esas tradiciones. Me volví una persona un poco escéptica a la Navidad, no la disfruto como antes. Ahora tengo dos hijos y a veces uno cae en los lugares comunes de que la Navidad son los regalos debajo del árbol, pero estoy intentando inculcarles que la Navidad es bella, alegre, que es amor y es para estar en familia.