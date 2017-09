Carlos Gamall promete buena música

Lo de Carlos Daniel Garzón Mallarino con la música es amor. Él lo supo desde que era un niño y comenzó a tocar piano, acordeón y guitarra. Este cartagenero de 18 años, que canta pop urbano y lucha por hacerse un lugar en el competido mundo de la música, nos cuenta por qué su carrera comenzó de forma peculiar y nos habla de sus metas.

Así comenzó

“Desde pequeñito recibí clases de música, de instrumentos como acordeón, guitarra. Nunca me interesé tanto por el canto, sino en los instrumentos, pero ya después fui creciendo y comencé a cantar en el baño. Para mí, yo cantaba bien, pero no me atrevía a hacerlo en público”, cuenta.

Carlos estudió en el Jorge Washington y recuerda así la anécdota de Halloween que le mostró el poder de su voz: “Yo tenía 14 años. Recuerdo que era Halloween y en el colegio había una presentación. La cantante principal no fue y yo me sabía la canción (‘Little things’, de One direction), entonces uno de los profesores, que me había escuchado cantándola, me dijo que por qué no la interpretaba. Yo decía: ‘no, no, yo no canto bien, yo la canto solo porque me gusta la canción’, y comencé a ponerme nervioso, pero como al fin dije: ‘bueno, dale, me monto y la canto’, entonces la practicamos como media horita, fui a la tarima, saludé a todo el mundo y canté frente a todo el colegio. A todo el mundo le gustó, y desde ahí comencé a cantar en público”.

Hasta entonces cantar era algo así como un hobby, pero luego, el colegio publicó videos suyos en YouTube y pasó algo inesperado: “una persona muy importante de la industria musical vio esos videos y me contactó, y desde ese momento dije como que ‘wao, voy a coger esto en serio’”, explica Carlos, cuyo nombre artístico es Carlos Gamall.

Le contó a su familia, se reunieron con el empresario y, al salir, Tania (mamá), le preguntó qué quería hacer de su vida. “Yo quería estudiar medicina, pero cuando salimos de la reunión con el personaje, me preguntó mi mamá: ‘¿qué piensas al respecto?’, dije: bueno, si me pones a atender un paciente a las 5 a. m. o cantar a las 5 a. m. con una guitarra, prefiero cantar mil veces. Mi sueño es hacer música y estoy muy feliz con mi proyecto, quiero sacarlo adelante”, concluye Carlos Gamall.



Un sencillo, y sus proyectos

Carlos grabó hace poco más de un año su primer sencillo ‘Besito bailando’, canción que compuso y produjo junto a Nicolás Tovar. Hace poco, estuvo en una semana intensa de clases de composición, compuso seis canciones y, si todo sale como lo ha planeado, las producirá con el famoso Dj Dever.