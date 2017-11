Carlos Vives critica el contenido violento y sexual del trap

El cantante colombiano Carlos Vives criticó hoy el contenido violento y sexual de las letras del trap, el género de moda entre los jóvenes, si bien dijo que respeta el trabajo de todos los artistas.

El trap es un género "de letras violentas, de descripciones sexuales explicitas; es contracultura, la contracultura existe y ha existido siempre", dijo Vives en un encuentro con la prensa antes de subir al escenario del Festival Presidente de Santo Domingo.



El cantante y compositor de vallenato dijo que aunque valora el trabajo de los artistas e, incluso, le gusta el reguetón, "las canciones de sexo explicito no se le da a un niño. La música adulta es para adultos", afirmó.



"Si vamos a hablar, hablemos de estos temas abiertamente y no les tengamos miedo a poner los nombres como son, el trap es un género que no se lo voy a dar a mi hija", subrayó.



Apuntó que su intención no es pelear con cantantes como su compatriota Maluma pero "todo tiene su tiempo y todo tiene su momento" y "hay que educar a los niños".



Vives, ganador de dos Premios Grammy y de nueve Premios Grammy Latinos, participó hoy en la segunda jornada del Festival Presidente, que se celebra este fin de semana en Santo Domingo.



Además del colombiano, que inició su actuación con el éxito 'La Bicicleta', que grabó junto a su compatriota Shakira, en la jornada de hoy actuaron los dominicanos Revolución Salsera y Chiquito Team Band, los puertorriqueños Wisin y Zion & Lenox y el estadounidense de origen puertorriqueño y dominicano Nicky Jam.



El cierre correrá a cargo del estadounidense Justin Timberlake, cuya presentación iniciará entrada la madrugada de este domingo.



El evento se celebra en el Estadio Olímpico de la capital, con capacidad para unas 50.000 personas, y que ayer acogió las actuaciones del español Enrique Iglesias y el salsero de origen puertorriqueño Marc Anthony, quienes tuvieron como invitados, en sus respectivas presentaciones, a los cubanos Gente de Zona.



También participaron en esa primera jornada del festival el colombiano Maluma, los puertorriqueños Ozuna, Bad Bunny y Bryant Myers y los dominicanos El Alfa, El Lápiz y Gabriel.



El puertorriqueño Ricky Martin será el encargado de despedir esta edición del Festival Presidente mañana, jornada en la que subirán al escenario el boricua Farruko, los dominicanos Juan Luis Guerra, Milly Quezada, Johnny Ventura, Mozart La Para, El Mayor Clásico y Mark B y el colombiano J Balvin.



El Festival Presidente se celebró por primera vez en 1997 y a lo largo de estos años ha reunido a artistas como los propios Enrique Iglesias y Marc Anthony, así como los españoles Alejando Sanz y David Bisbal, los colombianos Juanes y Shakira, los mexicanos Maná y Alejandro Fernández y a los puertorriqueños Chayanne y Daddy Yankee.