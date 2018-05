Carlos Vives estrena 'Hoy tengo tiempo', protagonizado por Lucy y Elena Vives

Cinco hermosas mujeres son las protagonistas del nuevo videoclip de Carlos Vives, que fue lanzado hace pocas horas en todas las plataformas digitales.

El tema denominado ‘Hoy tengo tiempo, pinta sensual’ es una fusión entre el vallenato, el mambo y unas tamboras del Caribe colombiano que van cargadas de la alegría que siempre ha caracterizado al samario.

“Es una canción muy alegre, fusionamos el vallenato con el mambo y unas tamboras nuestras del caribe, el alegre y el llamador. Tiene una actitud roquera transversal en toda la canción, es una fusión candente, es perfecta para bailar”, dijo Vives tras el estreno de su clip.

Lucy y Elena Vives, hijas del cantautor, Melina Ramírez, ‘la Toya’ Montoya y Claudia Lozano son las colombianas que participaron en el video y le dan el toque de color y belleza.

En las imágenes, que fueron grabadas en varios escenarios de Bogotá, se ve a las famosas luciendo diferentes atuendos de colores fuertes tales como el amarillo y el violeta. Además, bailan al ritmo del saxofón, mientras que el samario juega con el balón, se divierte y pone a gozar a todos los personajes que hacen parte del clip.

“Tú me tienes saltando, tú me tienes sudando, tú me tienes tirando pinta sensual”, es el coro del que se espera sea el nuevo éxito mundial de Vives.

Hasta el momento el video ya cuenta con más de 35 mil reproducciones en YouTube con solo pocas horas de haber sido estrenado.

“Una fusión de pintas caribeñas, es eso, es la alegría de tener tiempo para disfrutar de la vida, para dedicarlo a lo que más nos gusta, al amor, música, juegos, a compartir con los amigos, a estar con las personas que uno quiere; eso representa ‘Hoy tengo tiempo’, puntualizó el colombiano.

Cabe recordar que no es la primera vez que la pequeña Elena se roba el show junto a su padre, pues la semana pasada durante los capítulos finales de ‘La Voz Kids’ estuvo cantando con él y luego se le vio en la tarima del crucero Ocean Fest cantando ‘La tierra del olvido’, el emotivo momento fue compartido por Claudia Elena Vásquez, esposa de Vives.

Por si no lo has visto aún, aquí te dejamos el nuevo videoclip ‘Hoy tengo tiempo, pinta sensual’. ¡Disfrútalo!