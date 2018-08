Carmen Villalobos fue sorprendida con particular propuesta de matrimonio

Una de las parejas más queridas y sólidas de la farándula nacional es la conformada por Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, que aunque llevan juntos 10 años, aún no se escuchaban rumores de boda, sin embargo esta semana el actor sorprendió a su novia con una inesperada petición.

Caicedo, quien se encuentra participando en el reality 'Exatlón Estados Unidos', aprovechó los pocos minutos que le otorgaron como premio para llamar a Carmen con quien llevaba un mes sin hablar.

La sorpresa para la actriz no fue volver a escuchar a su novio sino que este le pidiera matrimonio en pleno reality y de esa particular forma.

“Princesita, te extraño demasiado. Tú eres mi motor, eres mi gasolina para estar acá”, comenzó la llamada Sebastián, a lo que Carmen dijo: “¡Ay amor, yo te extraño más, te amo mucho, no sabes la felicidad que me da escucharte!”.

Luego de esto, Sebastián le preguntó a su pareja que si quería casarse con él a lo que ella entre gritos y mucha emoción respondió que “sí”.

“Sí me quiero casar contigo, no puedo creer que me lo hayas dicho”, fueron las palabras de Carmen, quien aún no salía de su asombro.

“Quiero que sigamos construyendo la vida que llevamos en estos 10 años en un nuevo paso con la bendición de Dios y que nuestra vida siga siendo cada día más bonita como lo hemos llevado”, finalizó el actor.

El hecho, que fue compartido por la misma actriz en su Instagram, generó varias reacciones entre seguidores que felicitaron a la pareja por el gran paso que darán en su relación.

"Sin duda alguna fue una llamada sorpresiva e inesperada de principio a fin. Hacia un mes no nos hablábamos. Nos dijimos de todo, pero quiero compartirles a todos ustedes que son parte importante de nuestras vidas, que estoy muy feliz y emocionada", escribió Villalobos en su publicación.

Ahora, la pareja solo espera volverse a ver para preparar su boda y seguir viviendo su idilio de amor.

Cabe recordar que Carmen, actualmente se encuentra terminando de grabar escenas de la tercera temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’, mientras que Sebastián participa en ‘Exatlon Estados Unidos’ donde, por lo visto, le ha ido muy bien.

Sin duda, estaremos atentos a todos los detalles del matrimonio de esta feliz pareja de actores colombianos.