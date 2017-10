Carolina Cruz descubrió con Matias el amor de madre

Desde hace siete meses, con la llegada del pequeño Matías, la vida de Carolina Cruz no es la misma, hoy es una mujer más sensible, con nuevas prioridades, todas enfocadas a estar al lado de su hijo.

La presentadora y empresaria cuenta que cuando a una madre primeriza le explican lo que significa el amor de madre se quedan cortos en palabras, emociones y sensaciones.

De Matías, aunque reconoce que tiene facciones de los dos, dice que se parece mucho más a Lincoln, su compañero sentimental con el que justamente está cumpliendo 10 años de unión.

De Lincoln dice que es un padre maravilloso “nunca pensé que me fuera a enamorar más de lo que ya estaba de él viéndolo de papá”.

En los próximos meses la volveremos a ver en la pantalla, al frente de un proyecto que quiere mucho, Colombia’s Next Top Model, a la vez que prepara la expansión de su marca de accesorios.

¿Qué tanto te ha cambiado la vida en estos primeros meses al lado de Matías?

“Me ha cambiado todo, emocionalmente estrené el corazón, ahora sé lo que es amar, antes llegué a sentir cariño, ahora sé lo que es el amor, entiendo lo que es sacrificarse por alguien, además me volví más sensible de lo que ya era. Las rutinas son otras, pues mi vida gira en torno a él, no negocio mi tiempo por nada, ahora él es mi prioridad y quiero vivir cada segundo a su lado”.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este proceso maternal?

“Creo que cuando te explican lo que significa el amor de madre se quedan cortos en palabras, todos los días me pregunto ¿mi mamá me ama a mí y a mi hermano, como yo amo a Matías?

Esta es un pregunta típica de una tía...¿A quién se parece Matías?

“(Risas)... a los dos, tiene mucho de los dos, aunque ahora se me parece cada vez más al papá”.

¿Desde lo físico cómo ha sido el proceso posembarazo, asumiste alguna dieta o rutina de ejercicios?

“Alimentarlo ha sido lo mejor, me bajé muy rápido de peso y empecé a realizar mis ejercicios sin afán, siguiendo las recomendaciones de mi médico de cabecera”.

¿Cómo le ha ido a Lincoln como papá?

“Es maravilloso, nunca pensé que me fuera a enamorar más de lo que ya estaba de él viéndolo en esta faceta de papá”.

¿Ya te incorporaste a tus actividades profesionales?

“Sí, ya lo hice y no fue para nada fácil, pero organicé mi tiempo para poder estar con Matías, que ahora me roba todo mi tiempo”.

¿Vuelves a Colombia’s Next Top Model?

“Estaré muy pronto en pantalla, en mi casa, el Canal Caracol, con un proyecto al que también adoro como Colombia’s Next Top Model”.

¿Te sigue sorprendiendo todo lo que se genera alrededor de tu nombre?

“Sí, es impresionante el cariño de la gente, se disfrutan cada momento de mi vida y eso me hace muy feliz, hoy y siempre muchas gracias”.

¿Siendo un personaje público, cómo te blindas ante los malos comentarios, en especial en redes sociales?

“Ahora con Matías he encontrado una paz y una cercanía a Dios, que siento que esas cosas cada vez me afectan menos, ahora mi rol como mamá me tiene más feliz y segura que nunca”.

¿En este momento de tu vida, cuáles son tus apuesta profesionales?

“Trato de vivir el día a día, sin aviso, sin afanes, agradeciendo por cada respiración y dejando en manos de Dios todo, como siempre lo he hecho”.

¿Dimensionas todo lo que ha pasado con tu carrera en los medios y el mundo empresarial, es un sueño cumplido?

“Fueron oportunidades, momentos y caminos que Dios me mostró y aquí seguimos. Ahora estamos con nuevas estrategias y acabamos de hacer una alianza con XUSS Y los accesorios Carolina Cruz estarán en 14 almacenes para que la gente tenga más opciones de tener nuestros accesorios”.

• • • ♥️ M I M U N D O ♥️ Una publicación compartida de Carolina Cruz Osorio (@carolinacruzosorio) el 2 de Oct de 2017 a la(s) 5:39 PDT

• • • #ElDiarioDeUnaMamá Desde que el llego mis días son así: sudadera, cola de Caballo, cero maquillaje, energía y amor de sobra Si para el estoy perfecta...eso es lo único que me importa ❤️❤️ T R U E L O V E Una publicación compartida de Carolina Cruz Osorio (@carolinacruzosorio) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 3:52 PDT