¿Carolina Cruz y Lincoln Palomeque terminaron?

Preocupados. Así están por estos días los seguidores de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque tras los rumores de una supuesta separación.

Al parecer, la pareja ya no comparte fotos juntos en redes y las últimas veces los hemos visto en imágenes solos, lo que despertó las sospechas de los usuarios que afirman que el amor de los colombianos llegó al final.

Poco a poco han ido aumentando las especulaciones, por lo que Carolina se vio en la obligación de publicar una foto junto a Lincoln donde se les ve muy enamorados.

En la imagen aparece Palomeque dandole un beso a Cruz, dejando claro que el idilio sigue vivo.

“Siempre será....#NuestraHistoria la vivimos solo tu y yo”, es el mensaje con el que la presentadora acompañó la foto.

Aunque Carolina pensó aclarar los rumores con la foto, hace algunas horas los revivió con otra publicación que compartió en Instagram donde aparece en un hermoso paisaje junto a la frase: “Irse de forma elegante. Sin hacer ruido sin romper nada”.

Pero eso no es todo, la empresaria también escribió unas emotivas palabras, que dejaron sorprendidos y un poco confundidos a los internautas, que aún no tienen claro si la pareja terminó o no.

“Soy una mujer exageradamente positiva y trato de verle el lado bueno a todo lo que vivo diariamente, a las personas que me rodean y a esas situaciones que llegan sin uno esperarlo (laborales, familiares, de amigos, de proyectos, en fin...) pero a lo largo de mis 39 años he aprendido a preguntarme: para que?? Y no por que ?? Y así he podido entender las cosas y los planes de DIOS de una forma más clara. Han sido meses de muchísimo aprendizaje en el tema laboral y familiar, esto me ha fortalecido y me he demostrado a mi misma que nada me queda grande y que “esto también pasará” como diría mi amiga @mariace así que si tú estás leyendo este mensaje y estás atravesando por una situación compleja entiende que nada es para siempre ni lo bueno y mucho menos lo malo, fuerza, Fe y ganas de lograr lo que quieres, que tus sueños y lo que te mereces Sean más fuertes que tus miedos”, dice parte del mensaje.

El final fue lo que más preocupó a los seguidores, pues se refiere a una despedida, pero no menciona nombre, por lo que de inmediato lo relacionaron con la ruptura.

“Por eso muchas veces debemos tomar decisiones complejas, decir adiós, gracias por la oportunidad, gracias por pensar en mi y tenerme en cuenta, hacerlo de una forma elegante, sin hacer ruido, sin romper nada para que quede lo mejor siempre”, puntualizó.

Cabe recordar que Carolina y Lincoln tienen un bebé llamado Matías, con quien comparten la mayor parte de su tiempo libre. Además hacen parte de la lista de las parejas más sólidas y queridas de la farándula nacional.

¿Será que la relación se acabó? Amanecerá y veremos.