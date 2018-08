Carolina Gaitán revolucionó las redes con su particular 'Kiki Challenge'

Los bailes de famosas se han convertido en tendencia en las redes sociales, es por eso que algunas como Carolina Gaitán aprovechan su tiempo libre para descrestar a sus seguidores con sus movimientos.

Al ritmo de 'In My Feelings', la famosa canción de Drake, la actriz se le midió al retó del ‘Kiki Challenge’, que tiene a todos bailando mientras un carro va en movimiento, sin embargo, Carolina lo hizo de una forma particular y diferente.

Con poca ropa y sin carro, la actriz de ‘Sin senos sí hay paraíso’ realizó la coreografía de manera sensual al lado de un bailarín profesional que al final la cargó. Pero lo que más llamó la atención de los usuarios fue que Gaitán se quitó la camisa casi al término del baile y cautivó con su sensualidad.

La actriz compartió el video en Instagram donde ya alcanza las más de 400 mil reproducciones.

“Él es @juvenality @area33 con su espectacular tumbao’, estilo y mega buena onda para enseñar. Bailarín y actor. Un descubrimiento maravilloso para mí. Se los presento de la mejor forma, que es en su ley: BAILANDO!!!! Bailar con él es una felicidad máxima. #inmyfeellingschallenge@champagnepapi #inmyfeelings. Hicimos varios y Juve tiene más videos, síganlo sí quieren además de conocerlo, chismosear los otros videos. Muah”, fue el mensaje con el que la actriz acompañó la publicación.

Por supuesto, los elogios en redes no se hicieron esperar.

“El baile te quedo sencillamente espectacular mi colombiana hermosa, besos”, “Perfecta! @lagaita hasta en el baile eres increíblemente única”, “Bailas hermoso”, fueron algunos de los comentarios de seguidores.