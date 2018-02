Carolina Herrera deja la dirección creativa de su marca

La diseñadora de modas venezolana Carolina Herrera anunció este viernes que después de 37 años como Directora Creativa de su firma, dejará de diseñar.

A través de un comunicado de prensa, la creadora de una de las marcas más reconocidas en el mundo dijo: "No digan que me retiro. ¡No me retiro! Solamente me muevo hacia delante".

Herrera aseguró en una entrevista con The New York Times que ahora se convertirá en una embajadora de la moda para su marca.

En su lugar estará Wes Gordon, de 31 años, consultor creativo con mucho potencial que ya goza de una importante reputación en el mundo de la moda, confirmó Herrera en el mismo documento.

"Estoy encantada con la evolución de la compañía en los últimos 37 años. Nuestro éxito ha sido tremendo y un verdadero sueño. Todavía hay tantas oportunidades y espero continuar representando esta firma y nuestros proyectos en todo el mundo", finaliza diciendo la diseñadora.

El próximo lunes, 12 de febrero, Carolina Herrera se despedirá con un desfile en el New York Fashion Week.

Carolina Herrera creó su marca en 1981 y captó paulatinamente el gusto de celebridades. Sus creaciones han vestido a varias primeras damas estadounidenses, desde Jacqueline Kennedy Onassis hasta Michelle Obama y Melania Trump.