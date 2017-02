Cartagena tiene “La cama floja”

Por: Erika Puerta Cervantes

Esta champeta tiene un ritmo muy jocoso que hace que las personas la recuerden, por eso es común escuchar gente en la calle cantándola. “La cama floja” trata de un muchacho que cuando salía a trabajar apretaba la cama y cuando llegaba encontraba la cama floja y se le caía una tabla.

Jeivy Dance y G’Black están muy contentos de la acogida que ha tenido este tema, afirman que no se esperaban el furor que ha alcanzado. “Pensaba que iba a sonar y se iba a pasar, pero veo que la gente está acogiéndola, es muy pegajosa. Tiene apenas tres semanas en la plataforma YouTube y ya tiene más de 500 mil reproducciones”, expresa Jeivy Dance, de 20 años.

“La cama floja” se ha convertido en un fenómeno, aún no se puede determinar si será pasajero, el caso es que en tres semanas se ha convertido en la canción más escuchada. “Estuvimos en las fiestas del 20 de enero, en Sicelejo, y la canción fue líder allá, la bailaban en discoteca, emisoras y en la calle”, cuenta este dúo orgulloso de su éxito. Jeivy cuenta que no se trata de un cover de la antigua champeta de Cándido Pérez, por su parte G’black asegura que incluyeron esa frase a modo de homenaje a este exponente del género.

G’Black de 22 años cuenta que está trabajando en este género desde hace tres años y siente que todo el trabajo que hizo antes se le está reconociendo con este tema, asegura que “todo bajo el cielo tiene su momento”. Fue él quien hizo la versión original de “La cama floja” y los productores de Jeivy Dance la escucharon, les gustó y decidieron trabajarla a dúo para mostrársela al público.

Manifiestan que son dos personas muy originales y esto fue lo que les produjo éxito. Están seguros que el “chicle” de la canción está en el coro ya que es muy repetitivo. “Cuando la gente lo canta es cuando te das cuenta de que la canción está pegada. Es una frase que tuvo su apogeo y te das cuenta que cantan es el “ta taki ta”, dice Jeivy.

Próximamente lanzarán el video de “La cama floja”, aún no tienen claro dónde será el rodaje pero ya tienen una idea para desarrollarla y esperan que al público guste.

Este par de jóvenes tiene la agenda apretada, sin embargo van a abrir un espacio para compartir con sus fans. Tienen pensado un concurso entre sus seguidores y el ganador o ganadora le darán una cama. El concurso consiste en subir un vídeo a las redes donde bailen la canción y etiquetarlo con el hashtag #LaCamaFloja.

Para finalizar, Jeivy hace una aclaración: “Hace días en las redes publicaron un vídeo de unos muchachos bailando ‘La cama floja’ muy vulgar, quiero decirle a todos que la champeta no da para eso, tiene su baile pero no es así de vulgar, tampoco es para que hagan violencia, la champeta no es violencia. Hacemos esto porque nos gusta y para que la gente se divierta, para que se la gocen”.