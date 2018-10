Catalina Aristizábal y su propuesta en diseño

"Mi lema es tener un cuerpo saludable a largo plazo y no un cuerpito piscinero a corto plazo", expresó Catalina. // COLPRENSA

Más allá de ser la presentadora del programa concurso ‘El Desafío’, Catalina Aristizábal se ha destacado por ser un personaje promotor de los buenos habitos alimenticios, el ejercicio y la meditación, tanto a través de sus redes sociales como de sus libros publicados.

Ahora, se unió a Bronzini Active para crear una colección deportiva, que cuenta con 41 referencias y ya se encuentran disponibles en 85 tiendas del Éxito en el país y www.bronzini.com.

“Después de mucho tiempo de llevar una vida saludable, yo buscaba cosas que se acomodaran a mi estilo de vida y no encontraba, así creamos esta alianza para una colección para cada momento en una mujer con una vida activa, para entrenar en el gimnasio, quizás alta competencia, pero también la parte más tranquila en la que se encuentra el yoga”, comentó Catalina.

Es una serie de prendas cómodas y funcionales divididas en tres líneas, Active, para aquellas que gustan de las intensas rutinas de ejercicio; Relax, ideales para actividades como la meditación, y Verano, porque la playa y la temporada de vacaciones no podía quedar por fuera.

“La colección de vestidos de baño que han sido un hit, que va muy de la mano de llevar una vida saludable, porque es poder lucir un bikini bonito con mucho orgullo y seguridad en nuestra personalidad y nuestro cuerpo”, dice.

En esta colección asegura que ha podido involucrar buena parte de sus gustos, que va desde los clásicos para entrenar, con piezas oscuras, hasta las prendas más claras, con más diseño.

“Como usuaria, no encontraba mucha variedad en el mercado. No tantas cosas bonitas y cómodas. Por eso, comenzamos esta aventura hace seis meses para lanzar nuestra primera colección en esta época, creada completamente en Colombia. Ya venimos preparando la colección para Navidad y luego, la primera de 2019”, destaca.

Sus últimos meses los ha pasado entre algodones, lycras, en la búsqueda de estampados, distintos colores en búsqueda de la creación de prendas muy funcionales, pero con mucho diseño a la vez.

“En los últimos años me he dedicado a la divulgación de este estilo de vida, para servir como ejemplo. Me encanta compartir, desde mis redes sociales y mis libros, además de mi espacio en televisión en Estados Unidos, dedicado a los consejos”, asegura.

Siempre partidaria de los hábitos saludables, busca mostrar porqué es tan importante comer organico, lo más natural posible, lejos de los sintético, “buscar que las mujeres se alejen de tantos productos químicos que llegan a aplicarse al día y promover el ejercicio, con una ropa cómoda y que puedan lucir, lo que sin duda ayuda al autoestima”.

Y agregó: “El compromiso debe venir de los padres, ellos no le pueden exigir a sus hijos que coman bien si ellos no comen bien. No pueden exigir que hagan ejercicio si son sedentarios. Si logramos esos cambios dentro de la familia, esto termina impactando, para bien, en la sociedad”.

Su ideal no es la búsqueda de un cuerpo fitnnes. Para Catalina Aristizábal la búsqueda es la armonía de un cuerpo en un buen estado físico en armonía con su parte espiritual, lo que genera salud y bienestar.

“Podemos tener el control de nuestra salud y nuestra vida, si nos alimentamos bien, si hacemos ejercicio y nos volvemos a conectar con nosotros mismos a través de la meditación. Mi lema es tener un cuerpo saludable a largo plazo y no un cuerpito piscinero a corto plazo”, expresa.

Ya prepara su tercer libro, esta vez más enfocado en el tema de la familia, gracias a la cantidad de historias que le llegan de personas que gracias a sus consejos en los libros o redes sociales, decidieron darle un giro a su vida.

Pero esta colección no es en lo único que ha estado trabajando. Esta semana lanzará una marca de cuidado cosmético que aprovecha lo mejor del canabis, el CVD, ‘que cuenta con gran cantidad de antioxidantes, propiedades regenerativas, para que la gente se cuide con conciencia su piel, que debemos ser conscientes de cómo la estámos alimentando. Debemos confiar más en el poder que tienen los alimentos y plantas en nuestro ser”, finalizó Catalina Aristizábal.