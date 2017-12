Catalogan la necesidad de 'selfies' como un transtorno mental

Si usted es de los que tiene una necesidad casi compulsiva de tomarse 'selfies' y subirlas en sus redes sociales, puede que sufra un transtorno mental llamado "selfitis".

Esta práctica tan de moda fue definida como una enfermedad a partir de un estudio hecho por un grupo de científicos de la Nottingham Trent University y la Thiagarajar School of Management.

La investigación partió de una falsa noticia que se viralizó en el 2014. En ese entonces se aseguraba que la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) había clasificado dicha conducta sobre los 'selfies' como una patología. "Hace algunos años surgió esa noticia, la cual afirmaba que la condición estaba clasificada como un desorden mental. Pues, si bien la historia era falsa, no significa que la condición de 'selfitis' no exista. Ahora estamos aquí para comprobarlo y además desarrollamos la primera Escala del comportamiento del 'Selfitis' para evaluar esta afección", dijo Mark Griffiths, uno de los investigadores, en declaraciones al diario The Telegraph.

El sistema que menciona el científico incluye una escala del 1 al 100, que fue medida en base a 400 participantes de India, país con más usuarios de Facebook pero también con el mayor número de muertes por intentos de tomarse selfies en lugares riesgosos.

El estudio revela además los pacientes típicos de selfitis eran personas que buscaban atención y que por lo general, no eran seguros de si mismos.

El estudio clasifica la patología en tres estadios. En el primero - leve- se encuentran esas personas que se toman entre 1 y 3 selfies al día, pero que no las publican en redes. En el segundo grupo, llamado agudo, están aquellos que se toman la misma cantidad pero sí las hacen publican. Por último se encuentra , la ‘selfitis crónica’, la cual padecen los que sienten urgencias de tomarse selfies de manera compulsiva y las publican al menos 6 veces al día.