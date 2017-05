Celebridades vírgenes hasta el matrimonio

Es usual que veamos a las celebridades rodeadas de hermosos hombres y hermosas mujeres, ante lo cual se pensaría que no pueden resistir la tentación. Sin embargo, personajes como la hermosa modelo Adriana Lima anteponen la religiosidad sobre todas las cosas.

Adriana Lima

La sexy modelo se crió en una familia muy católica, y en una ocasión declaró respecto a su virginidad, "es una decisión, se trata de mis valores y si un hombre no respeta eso, entonces no me quiere".

Ella acude cada domingo a misa y declaró que "el sexo es sólo para después del matrimonio".

Con su ex esposo Marko Jaric, permaneció 5 años y tuvo dos hijas, Valentina y Sienna.

Kaká

Aunque no lo crea, el deportista Kaká era tan católico, que decidió llegar virgen al matrimonio. Se casó y hace dos años se separó de su primera mujer, Caroline Celico.

"Elegimos llegar castos al matrimonio, la Biblia enseña que el verdadero amor se encuentra en la noche de bodas, con el cambio de sangre, esa que la mujer pierde con la virginidad. Para nosotros la primera noche fue bellísima", dijo a la revista Vanity Fair.

Jackeline Bracamontes

A la actriz mexicana siempre que se le increpaba por su estado, decía querer conservarse virgen hasta el matrimonio, lo que no sabemos es si fue así.

Kevin Jonas

En su momento, llevaron anillos de castidad aunque de Joe y de Nick se podría desconfiar un poco. Los Jonas Brothers marcaron tendencia, pero fue kevin quien sentó cabeza muy joven y por eso, se cree que llegó virgen a matrimonio.

Hoy junto a su esposa, Danielle Deleasa tiene un sólido hogar conformado además por Alena Rose Jonas, y Valentina Angelina Jonas.

Beyoncé

La hermosa cantante afirmó en una entrevista que nunca estuvo a solas con un chico hasta tener 20 años. Dos años después empezó su relación con Jay- Z “La gente se sorprende en cuanto a la falta de experiencias que he tenido”, reconoció, por lo que se sugiere que llegó virgen al matrimonio.