¡Cero Photoshop! Las sexys fotos de Cristina Hurtado que encendieron las redes

Ligerita de ropa. Así posó Cristina Hurtado para la Revista Don Juan, dejando a sus seguidores cautivados y enamorados de su belleza y tonificado cuerpo.

La presentadora del programa 'Guerreros' de Canal Uno compartió las imágenes en su Instagram agregando que no necesita de Photoshop para verse bien.

"Simplemente elegí ser real. Cero Photoshop, como debe ser, amando la imperfección y aceptándome tal y como soy. Amo las cicatrices de la vida que han quedado plasmadas en mi cuerpo, no se notan las estrías pero las tengo, las luzco con orgullo y tienen nombre propio: Daniel y Juan José", dice parte del mensaje de Cristina.

Al parecer, la exprotagonista pidió que sus fotos no fueran retocadas, pues no le da miedo mostrar las imperfecciones de su cuerpo. Sin embargo, varios internautas coincidieron en que la presentadora no tiene necesidad de usar ningún retoque, ya que al natural se ve perfecta.

Además mencionó que para superar la celulitis y los gorditos es necesario mantener una buena salud y trabajar duro.

Por estos días Hurtado también fue tendencia en la web por publicar una foto sin maquillaje, pues luce igual de bella que siempre.

Cabe recordar que Cristina tiene 34 años y no solo disfruta su trabajo sino de los momentos junto a sus 2 hijos y su esposo Jose Narváez, con quien mantiene una de las relaciones más envidiadas de la farándula nacional. La feliz pareja no duda en compartir con sus seguidores varias de sus actividades incluyendo su trabajo en Guerreros, programa que ambos presentan.