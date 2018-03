Champetesburgo: La nueva apuesta "champetua" de Cartagena para el mundo

Versatilidad, buen ritmo y talento de sobra. Son algunos de los ingredientes especiales que conforman una de las más recientes agrupaciones de champeta de Cartagena: Champetesburgo.

Este grupo, conformado por Jose Ricardo Hoyos en el bajo, Rafa Sax en el saxofón, Zeus Ortega en la guitarra, Osman Córdoba en la voz líder e Ivan Castro en la batería, es el reflejo de que las raíces musicales de nuestra ciudad no se pierden con el tiempo, por el contrario se reafirman y se pueden mezclar con nuevas melodías dando como resultado sonidos innovadores, tal y como lo hace esta agrupación.

La aventura musical de estos jóvenes se inició desde hace 5 años, luego de probar suerte con varios artistas reconocidos de la ciudad tales como Mister Black, Luis Tower, Anne Swing, Viviano Torres, entre otros. La experiencia y talento de los 5 integrantes hizo que decidieran crear su propio proyecto y después de varias risas, dudas y comentarios sobre el nombre de la agrupación, por fin decidieron llamarlo: Champetesburgo.

“Nos conocíamos musicalmente porque cada uno trabajaba con artistas reconocidos de la ciudad, pero nadie pensaría que llegaríamos a ser lo que somos hoy. Un día gracias a una agrupación en particular denominada por nosotros mismos como “La universidad de la champeta”, conformada también por Anne Swing y Viviano Torres, nos dimos cuenta que había cierta química no solo como músicos sino como amigos”, explicó Jose Ricardo Hoyos, el maestro del bajo.

Agregó que luego de eso “se les dio la oportunidad de trabajar en un bar del Centro Histórico de la ciudad y se dieron cuenta de la aceptación y la emoción que provocaban en el público. Fue así como definitivamente tomaron la decisión de crear Champetesburgo”.

“Quisimos plasmar toda esa experiencia que teníamos para llevarlo a un proyecto propio y pasar de estar respaldando a alguien a estar al frente de lo nuestro”, manifestó Hoyos.

LO NUEVO…

‘Si te vas’ es el nombre del primer sencillo de Champetesburgo. Una canción cargada de una mezcla de champeta urbana y clásica que busca conservar la esencia de la típica champeta “sabrosa” de Cartagena.

“La idea es que no se pierda la esencia de la champeta de antes, por eso hacemos mezclas con guitarra para que la gente evoque esos buenos recuerdos, pues ahora las champetas tienen mas toque urbano”, comentó Ivan Castro, baterista estrella.

En cuanto a la letra, Osman Córdoba, la voz líder y el más joven del grupo, dijo que nació de una experiencia propia, pues tuvo una relación de esas en las que se entrega todo, pero no se recibe lo mismo y al final se debe tomar una decisión.

El joven, quien solo lleva 3 años con el grupo, reveló a El Universal que “entrar a Champetesburgo fue un sueño hecho realidad”.

“Ellos tocaban con Mister Black y yo estaba recién llegado de Bogotá. En una celebración del cumpleaños de Cartagena en la Plaza de La Aduana se presentaron y yo los vi, de inmediato pensé: “Debe ser una locura tocar con ellos”. Al pasar un mes, me enteré gracias a un amigo músico, que estaban realizando audiciones para entrar a la banda, me presenté y aunque llegué muy nervioso di lo mejor de mí y mira, hoy hago parte de ellos”, expresó Osman, la voz líder, quien no solo canta melodías sino que descresta al público con sus improvisaciones al ritmo de rap.

¿Qué tiene Champetesburgo que no tienen los demás?

La agrupación cartagenera mencionó algunas de sus virtudes que sin duda los hace diferentes a los demás y es con lo que marcan su identidad musical.

“Versátiles, sonidos modernos, tenemos una voz que canta y rapea a la vez, nuestras guitarras van marcando un ritmo cargado y sabroso, tenemos el bajo clásico de la champeta, el saxofón, que va endulzando las canciones en nuestros toques, y la uniformidad a la hora de salir al escenario, pues para cada show tenemos un atuendo diferente y llamativo”, destacó Zeus Ortega, guitarrista.

"Champetesburgo para rato"

La agrupación contó que tiene varios proyectos dentro y fuera del país y que van a seguir trabajando para brindarle al público lo mejor del género, pues quieren que el mundo sepa quién es Champetesburgo.

“Queremos que la gente sepa que hay un producto nuevo y de buena calidad. Tenemos claro que la próxima vez no será una canción la que promocionemos sino un álbum completo”, aseguró Jose Ricardo.

“Vienen grandes sorpresas”

“El cd va a traer grandes sorpresas. Tendrá champeta clásica y nueva fusionada con diferentes géneros. Además propuestas como reggae, merengue, urbano y otras muy interesantes. Queremos hacerle saber a Colombia que con Champetesburgo hay champeta buena para rato”, puntualizó Hoyos, encargado del bajo.

Si quieres saber más de esta agrupación puedes seguirla en Facebook como: champetesburgo social band, en Instagram y YouTube como: champetesburgo.