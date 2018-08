Chayanne arranca su gira de conciertos en Colombia

El artista puertorriqueño Chayanne ya se encuentra preparado para su gira de conciertos por diferentes países de América Latina, que iniciará la próxima semana en Colombia.

Su primera estación con ‘El alma Tour’ será el 31 de agosto en Bogotá, donde los organizadores anunciaron que ya se vendió la totalidad de la boletería para el Centro de Eventos de la Autopista Norte. La siguiente parada es el 2 de septiembre en Barranquilla, en el centro de eventos Puerta de Oro, donde todavía quedan algunas entrada para la venta a través de Tuboleta.com.

En la gira presentará los temas de su nuevo álbum: 'Di qué sientes tú', 'Qué me has hecho' junto a Wisin y 'Choka-Choka', en compañía de Ozuna, que ya han ocupado los primeros lugares de los listados internacionales y los videos han estado en los ranking de los canales, al igual que sus grandes éxitos como: 'Fiesta en América', 'Tu pirata soy yo', 'Tiempo de vals', ‘Completamente enamorados', 'Provócame', 'Atado a tu amor', 'Dejaría todo', 'Salomé', 'Yo te amo', 'Y tú te vas', 'Torero', 'Un siglo sin ti', 'Si nos quedara poco tiempo', 'Me enamoré de ti', 'Humanos a marte', 'Madre Tierra (Oye)' y 'Qué me has hecho', entre otros.