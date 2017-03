Chismes de la niña Tulia

¡Aquí estoy… más antes de lo que me esperaba, pero… aquí estoy…! Debo confesar que me siento rara por estar en Cartagena en esta época… Extrañaba visitarla por estos días tan calurosos… llenos de veraneras sus balcones y sin Fiestas de Independencia… ¡Ayyy Cartagena…!

Definitivamente el Concurso Nacional de Belleza este año será sui géneris… innovador, con muchos cambios… amoldándose más a los reinados de otros países, donde a las reinas solo les prestan atención los organizadores, las mamás de las candidatas y uno que otro alocado por allí… De resto… todo pasa en calma… ¡Sí, señora, este será un reinado sui géneris…!

Ajá, Tulia… ya has repetido esa palabrita dos veces… ¿Y es que acaso este año te las vienes a dar de mucho intelectual, o qué…?

¿Cuál palabrita mija…raro..?

¡Qué raro ni qué nada…! Si te vieras lo chistosa que te ves cuando dices… sui géneris… así, encogiendo la boca… ¿Qué… acaso porque te las picas de amiga cercana a la familia Trump ahora te crees gringa…?

Mira tú... ¿y quién te dijo que esa palabra es gringa…? Si serás… si serás… Esa es una palabra latina que significa muy singular y excepcional… ¿Cómo la ves…?

Y sí… soy amiga de Ivanka, la hija de Trump… ¿Eso te molesta…? Ayyy… ¿y cómo crees que entro y salgo de la “Yunaited” cuando quiero y como quiera…? Allá otros que tienen que andar rogando por visas o escondiéndose para que el mono Trump no los deporte… ¡Yo no…! Hablando de otra cosa, ¿sabes con quién me encontré en Coral Gables…? ¡Con Manolo Duque…!

El hombre andaba por allá y hasta las llaves de la ciudad le dieron… Claro que me dijo que no te dijera nada porque enseguida dices que no fue en misión oficial, sino a ver el Clásico Mundial de Béisbol… Que aquí se la tienen tan velada que hasta lo quieren sacar a sombrerazos del Palacio de la Aduana… ¡Con decirte que ni una foto se dejó tomar conmigo…!

Me recordó el escándalo que se armó el otro día cuando dejó a una ministra y demás invitados solos en la Sociedad Portuaria y nadie sabía para dónde había agarrado, pero después se supo que se salió de esa aburrida reunión, donde se hablaba del futuro del turismo, para irse a ver el partidito de la Selección Colombia, donde se dejó fotografiar, muy tieso y muy majo como el Renacuajo Paseador, en el Metropolitano… rodeado de hermosas chicas…

- ¡Eso fue Troya… Tulia…! ¡Me dieron hasta con el valde…!, me dijo.

- ¿Verdad… Eso fue así…?

- Sí, miiijaaaa… eso fue el escándalo… Todavía se lo echan en cara cada vez que quieren…

- “Niña Tulia, no comprendo por qué tengo una imagen tan desfavorable… si yo quiero hacer muchas cosas por la ciudad… fíjate que…”. ¡Espérate ahí, Manolín…espérate ahí...!, Le dije enseguida porque se me vino a la mente algo que estuve a punto de decirle en noviembre, pero que no encontré la oportunidad porque siempre anda rodeado de… de…. bueno de batracios, por no decir sapos… en buen costeñol… Pero como allá estábamos los dos solos me animé… y tú sabes que yo no me guardo nada porque soy capaz de intoxicarme hasta con mis propios pensamientos…

- Mira, Manolín… tú puedes tener muy buenos propósitos e ideas, pero mientras sigas rodeado de esos paquetes chilenos que tienes en muchas de las secretarías, te van a seguir dando garrote… ¿Paquetes chilenos, Niña Tulia…?, me dijo como sorprendido… Mira eso… como si no lo supiera… pero cuando quise preguntarle por su hermanito, el inquieto José Julián, apareció alguien y se lo llevó… rumbo al estadio donde Colombia se enfrentaba a Estados Unidos… ¡Anda…! Y lo dije… ¿Vieron que yo no sé guardar secretos…? ¡Qué pena, Manolín…!

Bueno, y hablando del reinado de Raimundo Angulo Pizarro, Rai para sus amigos, entre ellos yo… creo que este año se sabrá quién es quién en materia de reinas y fiestas… Siempre he creído que el reinado arrastraba a las Fiestas de Independencia, pero por lo vivido el año pasado creo que puede ser al revés o en el mejor de los casos, ya son independientes… porque si bien Rai se esfueza por demostrar que su reinado no es elitista, yo no creo esoo…

Fíjate que este año el reinado de Rai no solo será más corto, sino que ya se demostró quién manda en qué… Y creo que la excusa de la organización Miss Universo de obligar a elegir a una Señorita Colombia en una fecha diferente a la habitual, es decir en noviembre, puso las cartas sobre la mesa…

Manda Miss Universo, la gran razón de ser del Concurso Nacional de Belleza… porque si la Señorita Colombia no va a ese reinado, creo que no iría a ninguna parte porque ya todos los reinados están como copados… Por estos lares creo que solo falta el de la yuca… y no creo que ninguna reina quiera ir a semejante… cosa…

Manda RCN, el canal dueño de la franquicia de Miss Universo en Colombia… Es más, casi que me atrevo a vaticinar que en años no muy lejanos la Señorita Colombia la van a elegir en uno de esos famosos realities que tan bien sabe organizar el patrocinador de Rai…

- ¿Patrocinador o dueño del CNB, Tulia…?

- Ay, yo no sé… Lo único cierto es que, para mí… mejor no digo nada…

Y creo que también manda Rai… aunque cada vez más lo veo más enredado con su reinado…

- Ven acá… ¿y será por eso que en la junta del CNB nunca se ha perfilado a un reemplazo de Rai…? ¿Tú que dices, mija…?

- A mí no me preguntes nada, Tulia… que conociéndote como te conozco, después me metes en líos con Rai… Después dices que yo te dije… que no dijeras… en fin… chisme por todas partes… mejor déjame tranquila…

- Oye, ven acá… no te vayas, que tengo otra duda… ¿Y será que la gente sí sale a ver el desfile de carrozas…o como le dice Rai, la Batalla de Flores…? Te juro que tengo mucha expectativa por lo que pueda pasar… fíjate que ni dia cívico será… ¿Cómo será ese desfile…? No te olvides que el componente fiestas es very important… very important… y si la gente no anda con sus roncitos en la cabeza… ni animado con la música carnavalera… bueno, habrá que esperar… de todos modos hay que tener presente que a este pueblo le siguen gustando las reinas… aunque eso creen por los lados del CNB… Caramba… pero yo sí me muero por ver eso… De pronto por ser viernes en la tarde se puede salvar un poco, pero la verdad es que no sé… o como diría el finado compadre Diomedes Díaz en aquella famosa entrevista que le hizo el también difunto Ernesto McCausland cuando le preguntaron por la muerte: “No sé… Ernesto… no sé…”.

Sudando la gota gorda…

Sudorosas, sedientas y algunas semidespeinadas y con el cabello pegado a la cara… se les vio a las candidatas en el evento de la Institución Educativa Almirante Padilla, del sector El Zapatero. ¡Pobres muchachas…! Y es que en esta ciudad hay lugares donde pareciese que el calor fuera más insoportable, y el sector citado es uno de ellos. Gracias a Dios que tenían buen agua para saciar la sed… El agua corrió por cuenta de uno de los pocos patrocinadores de Rai… Por eso serían todos los halagos que le hizo a esa empresa del grupo Ardila Lule, el mismo dueño del canal RCN… ¡Rai se las sabe todas…!

¡Qué incomodidad, mija… qué incomodidad…!

La verdad es que no quisiera estar en el pellejito de las reinas a los que los zapatos que regala la industria santandereana les quedan brandes… A la candidata de Bolívar, Laurita Barbosa Tejada, estas zapatillas le quedan como una talla más grande… Reparen bien para que vean que no les miento… yo a veces exagero, pero…

¡Qué ternura…!



Me encanta esta foto porque a la Señorita Atlántico, Martha Martínez Insignares, se le vio que no le costó ningún trabajo regodearse con el niño… Pese a que este estaba como tímido, a Marthica se le vio complacida de que el niño se le sentara en su regazo… Para mí es la imagen del día… ¡Qué cosa bonita, señor…!

¡Cojan ejemplo…!

A los amantes de los selfies, esas autofotos tan de moda en los últimos años…y en muchas de las cuales las muchachas aparecen con la boquita encogida, así… mira para acá…, les tengo que decir que para eso también se necesita estilo… Y el caballero de la foto da una verdadera lección… ¿Y quién es él…?

¡Socorro… una curita…!

A otra a los que los zapatos ya le están haciendo estragos en sus piecesitos es a la reina de Santander, Yenifer Hernández Jaimes… A la pobre ya se le ve caminar con curitas… ¡Y hay que ver con lo espantoso que es caminar con ampollas en los pies…! Eso provoca no caminar sino salir corriendo como loco nuevo, en carretera recién pavimentada por Vargas Lleras…

Buen marco de foto

Me gustó el marco que escogieron en la Gobernación de Bolívar para la presentación de las candidatas a Señorita Colmbia. El matorral de atrás fue disimulado por un gran mural de una de las callecitas de Cartagena, flanqueado por un arco de flores… Muy ingenioso. ¿De quién sería la idea…? ¿De Dumek…? ¡Qué hombre para tener buen gusto… caramba…! ¿Cierto, Lily..?