Chismes de la niña Tulia

¡Qué apuros…!

La señorita Colombia, Andrea Tovar, se vio en apuros para subir a una de las muchas grúas que tiene la Sociedad Portuaria… La pobre iba mostrando más de la cuenta… Para el próximo año, si aún el CNB lo hacen en Cartagena, o no las suben a ninguna parte o les buscan ropa más adecuada… Recuerden que allí siempre va a hacer brisas…! Vean qué apuros los que pasó la pobre Andrea…! ¡Qué pecado…

Hay tantos cambios este año en el reinado de Rai, que por primera vez, en la época moderna, la coronación no será en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala, sino en el de Las Américas… Se va a perder el famoso saludo de la Señorita Colombia al pueblo desde el Patio de Banderas…

***

Este año tampoco hubo ni habrá los tradicionales bailes en los clubes sociales… ¡Ayyy… cómo extrañaré a mi amigo Emilio Juan y a su distinguida esposa, Marieta Guardela de Juan, bailando animados en los elegantes salones del Club Cartagena…! Tampoco habrá Señorita Puntualidad Edox, otro patrocinador que abandonó el barco del CNB… ¡Eso sí, el reloj que le regalaron a Rai sigue imparable… Los pocos actos del reinado comienzan y terminan a la hora exacta…! ¡Qué reloj para bueno…!

***

Sobrevive el zarpe de balleneras en la Bahía de las Ánimas… ¡Ayyy… cada vez que me mientan balleneras me… muero de la risa…! ¿Se acuerdan que el año pasado, el Manolín quiso emularlo para las Fiestas de Independencia, con la pequeñísima diferencia de que no lo haría por la bahía sino por el maloliente caño de Juan Angola…? ¿Se acuerdan toda la polémica que armó…? Les confieso que en ese entonces le dije: Manolín, Manolín…, hay que poner a funcionar la lengua con el cerebro… ya no eres el locutor de emisora… sino el alcalde… Pero ¡qué va… el hombre no me siguió el consejo… y siguió metiendo los… botines…! Con decirte que hasta asesora para manejo de lengua le pusieron…

***

Y sobre las reinas, ¿ya les había dicho que son 23 las representantes de igual número de departamentos…? Este año, todas deben venir súperpreparadas con todos esos meses de gavela que tuvieron y los días dizque de preparación en Bogotá… Recuerden que ya desde Bogotá viene elegida la figura BodyTech, uno de los concursos con los que más se deleitaba la prensa adscrita al CNB… Y no olvides que también ya eligieron Señorita Elegancia, y algo así como mejor desempeño ante los medios… Ahh… y tampoco habrá desfile en traje artesanal en las hermosas plazas del Centro Histórico de nuestra Cartagena… Todavía las recuerdo...

***

Ajá, Tulia, ¿y por qué dices que dizque de preparación…? ¿Sabes algo que no me quieres contar…? Bueno, sería lo último, pues…

***

- Niña, ¡cómo se te ocurre que vaya a tener secretos…! Lo que pasa es que creo que el canal estuvo probando motores para ver cómo le va al CNB en la capital… Ya sabes que pienso que un año de estos lo hacen desde allá… Puede ser que Dios nos dé licencia para ver semejante cosa… Aunque lo que veo fregado es un desfile en vestido en traje de baño en la plaza de Bolívar, aunque, en honor a la verdad, será lo último que le falta a ese emblemático lugar…

***

Para serles sincera, creo que el programa de este año se podría haber desarrollado en cuatro días y quedaba bien holgado… como antes, en la época de doña Tera… y menos si ya casi no hay patrocinadores de perrenque… Sobrevive uno o dos de los grandes, de resto como que la reforma tributaria, con IVA del 19%, los alejó… ¡Pobre, Rai… hombe…! ¡Esa reforma tributaria está pegando duuroooo!

***

Este año lo que sí hay es un derroche de buenas pantorrillas… No sé si cuando las faldas se comiencen a subir se den algunas sopresas, pero así por encima se puede decir que la mayoría de candidatas tiene buenas piernas… Con excepción de unas cinco, que tienen pantorrillas medio raras… las demás pasan la prueba… y algunas con creces… En el desfile de la Sociedad Portuaria, del cual les hablo más abajo… se vieron muchos asomos de buenas piernas y se marcaron muchos “derrieres…”. Algunas reinas los tienen bien marcados y bien lucidos… ¡Sí, señora…!

***

Me gusta el rostro de la reina de Cesar, Anabella Castro Sierra… Tiene rostro de niña… aunque creo que tiene la naricita retocada… en todo caso, tiene un lindo rostro…y armoniosa figura… Ayer ganó Reina de la Policía… Mis amigos “tombos” tienen buen ojo… No olviden que un año escogieron a Ariadnita Gutiérrez como su representante y después resultó ganadora del título de Señorita Colombia…

***

Es de todos conocidos, que las candidatas no suelen ser muy solidarias con sus compañeras cuando estas desfilan en los diferentes actos, de pronto por los mismos nervios que me imagino deben sentir momentos antes de la pasarela… y más si a uno le aprietan los zapatos o le quedan grande… Por eso me gustó la actitud de la señorita Cartagena, Laura González, que el día de la visita al colegio de Zapatero le prestó atención a sus compañeras que desfilaban en la pasarela… ¡Buena esa, Laurita…!

***

Y hablando de otra cosa, me sigue descrestando el desfile de candidatas en la Sociedad Portuaria de Cartagena, no por el desfile en sí, que siempre es lo mismo… sino por la organización que el capi Alfonso Salas ha desarrollado allí… Ahora sé por qué arrasa con todos los premios… Miren, desde la entrada hasta la salida todo es orden… Un séquito de trabajadores se dispuso para orientar a los asistentes… Todos pendientes de guiar, solícitos a ayudar, a prestar asistencia… Cinco chivas de turismo se dispusieron para llevar y traer a los invitados hasta el lugar donde se ubicó la tarima…

***

Niña…, ¡cómo me gustaría ser accionista de la SPC…! ¡Qué negocio tan próspero…! Allí no hay reforma tributaria que se sienta…

- Tulia, yo sé que no eres ninguna acaudalada, como periodista que eres…, pero te tengo una noticia que de pronto te alegre el corazón si de verdad te interesa comprar una acción en la empresa del capi Salas… ¿Sabes quién quiere vender acciones…? El Manolín, como le dices tú… Pregúntale para que veas… de pronto juntando tus ahorros con los míos logramos comprar siquiera una acción… ¡A mí me gustaría decir en mi círculo social: soy accionista de la SPC…! ¿A ti no…?

- Ven acá… y, ¿por qué el Manolín quiere vender esas acciones…? Pero, ¿son de él o las del Distrito…?

- Las del Distrito, mija, las del Distrito…

Mira tú, no te digo… Definitivamente, Dios le da pan al que no tiene dientes… ¿Y qué pensará hacer con esa platica…? Ummmmm….

***

Ya sobre el acto en sí, les cuento que, a pesar del sol, las gradas se llenaron de familiares y amigos de los empleados de la SPC… pero el desfile en sí fue aburrido, al punto que la gente ni se emocionó y medio aplaudió a las candidatas locales… Todo se desarrolló en una hora milimétrícamente contada por el reloj de Rai… Las reinas llegaron a las 3:56 de la tarde; duraron dos minutos acomodándose en las sillas y las 4 en punto comenzó el acto… A las cinco en punto comenzó el espectáculo del cantante de champeta Twister, quien ni siquiera fue capaz de despertar los ánimos de los asistentes con sus últimas champetas…

***

Otra cosa, la ropa de esa tarde metió a las candidatas en apuros… Más de una estuvo a punto de mostrar piernas y algo más… debido a la brisa… Ni sentadas estaban cómodas… Si no que lo diga la candidata de Córdoba, Daniela Assis Fierro, quien debió soportar las miradas de los empleados de la SMP porque la abertura de su falda dejaba a sus extremidades inferiores al aire libre… Y la verdad es que, de piernas, Danielita anda bien… muy bien… ¿O no, señores…?

***

La nota discordante la puso el sonido… Cuando el capi Salas iba a hablar, a contar la relación del CNB con el puerto de Cartagena el sonido falló… Alfon hasta llegó a decir, en broma, que lo estaban saboteando…

***

Tampoco me gusta el acto de subirlas a la grúa… Yo sé que hay mostrar algo más que contenedores, pero subir a esas muchachas allí, con esas faldas y esas aberturas tan pronunciadas, fue casi un crimen… La más enredada fue la Señorita Colombia… Hasta parte de su ropa interior mostró… ¡Pobecita…! La cara de terror que tenía…

***

- ¿Sabes que hay algo que siempre me hubiera gustado decir y que nunca me he atrevido…cuando veo a ese poco de policías juntos, desde mi general hasta el último “tombo”, en la piscina del Hotal Hilton para elegir a su reina…?

- ¡Niña Tulia… tiene que ser algo muy… grave para que tú no te atrevas a decirlo…! Pero, a mí me lo puedes decir, sabes que soy una tumba en materia de secretos…

- Bueno, me provoca decirles: ¡Ahí sí… pero búsquenlo para corretear a un fletero para que vean que nunca aparecen sino cuando la comunidad los agarra y les da lo que ahora se llama “paloterapia”…!

¡Uhhhh, Niña Tulia… pero eso no es grave… pensé que era otra cosa…! Si eso lo dice todo el mundo… eso no es novedad…

***

Mañana les cuento cómo salió todo en la Batalla de Flores más extraña y rara de todos los años… De lo único que les aseguro es que puntual sí saldrá… Recuerden que ahí el relojito de Rai… Ese no falla…

¡Qué bonita…!

Ese es el mayor comentario que se escucha cuando desfila la Señorita César, Anabella Castro Sierra… El cariño que parece despertar la vallenata le valió para que los amigos polis la escogieran como su reina… ¡Buena esa, mija…!

¡Qué brisa tan… imprudente…!

A otra que le fue mal con la brisa y la falda en el desfile en la Sociedad Portuaria fue a la Señorita Cartagena, Laura González Ospina… Por estar pendiente de la niña que la acompañó y por llevar el ramo de flores no le dio tiempo de cerrarse la falda que le hizo mostrar su ropa interior… Muestro esto para que el año que viene, si no se llevan el CNB para Bogotá… piensen en la comodidad de las reinas a la hora de escoger telas y moda… ¡Gracias a Dios que Laurita usa ropa interior…, si no… Dios mío…!

¿Y cuál sería la broma…?

Me muero por saber, o al menos descifrar, qué le decía Ely Lemaitre, la vitalicia integrante de la junta directiva del Concurso Nacional de Belleza, al capi Alfonso Salas… El chiste debió bien bueno porque Rai estalló en risas… ¿Qué le dijiste, Ely… qué le dijiste…? Cuenta… cuenta…