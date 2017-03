Chismes de la Niña Tulia... Hoy cae el telón

Cuando casi cae el telón del Concurso Nacional de Belleza más raro de la historia…, por haberse hecho en cuaresma, en marzo y en una fecha que… nada qué ver… debo volver a decir que cualquiera sea la candidata elegida para Señorita Colombia, de las 23 que esta año participan, será bien escogida… El grupo sigue compacto y la pelea es fuerte… ¡Los cuerpazos del sábado lo dijeron todo… todo…!

***

Cada vez me parece un grupo más homogéneo… Nunca había vista tantas reinas que se expresaran tan bien… Algunas tienen un manejo de medios envidiable… Les sirvieron todos los meses de preparación de más que tuvieron de noviembre a esta parte… Y eso quedó demostrado, ayer en el evento de Zapatilla Real, patrocinado por la industria del calzado de Santander… o “zapateril” como le digo yo…

***

Ese certamen me sigue gustando porque reúne a mucha gente… Wilson Gamboa, el de Asoinducal, no escatima en repartir invitaciones… además de que es de los pocos que tienen comidita para todos… cuando se abre el bufé falta gente para comer… Qué bien por Santander… La crisis, si los está tocando, será por otro lado, pero en el bolsillo no es…

***

Otro que tiene la mano bien buena es el senador caldense, padre de la candidata de ese departamento, Estefanía Sierra Martínez… Me contó una integrante de esa comitiva, que el honorable padre de la patria se trajo a Cartagena una comitiva de 90 personas, con todos los gastos pagados, alojadas en el Hotel Hilton…

Ya yo había dicho que Caldas es uno de los pocos departamentos a los que la reforma tributaria no parece haberle afectado para nada porque se vino con todo a Cartagena… ¡Ahora sé por qué…! Es que ganarse ese mundo de plata que se gana un senador y encima de eso todos los otros beneficios… caramba… ¡Así cualquiera…!

-¿Y cuáles otros beneficios tiene un senador, Niña Tulia…? Tú sabes algo que yo no sé… Cuenta, cuenta…

- No, mija… ni creas que hoy me voy a dejar tentar por ti y esa carita de yo no fui… ¡Olvídate… y mejor búscate a otra que se quiera meter en problemas…! Conmigo ni cuentes para eso…

***

Mejor te cuento que me gustaron mucho las preguntas que le hicieron las reinas a los periodistas dentro del concurso que se organiza para ese gremio y que sirve no solo para desestresar a las candidatas, sino para que estas se venguen, en el mejor sentido de la palabra, de tantas preguntas pendejas que le hacen los comunicadores… sobre todo en los últimos días, cuando ya casi no queda nada para preguntar…

¿Qué tal la pregunta que le hizo la candidata de Magdalena, María Fernanda Betancur Moreno, al periodista que le tocó en suerte…? La hermosa Mafe preguntó: ¿Cuál es el principal objetivo de un periodista al entrevistar a una reina…? ¿Qué tal…? ¡Ayyy, mija…! Uno a veces no sabe ni cuál es ese objetivo… pero de lo que estoy segura es de que este año a cualquiera de ustedes se les puede preguntar de cualquier tema porque vinieron más preparadas que un yogur… ¡Y eso me parece fabuloso…!

***

Ayer también comprendí que los periodistas debemos ver a las reinas como seres humanos, con defectos y virtudes como el resto de mortales…, a los que les deben mortificar y dañar muchos comentarios malsanos que a veces hacemos… Yo sé que ustedes se someten a ese escrutinio público desde que aceptan esa responsabilidad, y que antes de aceptar esa designación hay que mirarse en un espejo de cuerpo entero… ¡Ese nunca miente…!, pero nosotros debemos tener tacto para hablar de pantorrilas feas, de naricitas operadas, de derrieres hechos en quirófanos… de celulitis... en fin… comprendí que las reinas no son perfectas… ¿Qué tal mi tratado de buena ciudadana…? ¿Les gustó…? Miren que estamos en cuaresma… ajá, y uno no sabe…

***

Y a propósito de cirugías… a los que parece no molestarles esos “arreglitos” de quirófanos es al jurado que escogerá a la nueva Señorita Colombia y del cual ayer por fin se tuvo noticias de quién es… Al menos así lo dejaron entrever en la entrevista que dieron para los medios… Dijeron que a ellos les interesa escoger a una mujer que venda bien la marca Colombia…que sea una mujer que tenga impacto escénico…, que sea inteligente y bella… ¡Menos mal que este año hay para escoger…!

***

De los jurados tres son hombres y una mujer, todos extranjeros, y como casi siempre pasa cuando el CNB revela los nombres de esas personas… uno se obliga a preguntarse: ¿De dónde sacó Rai a semejantes personajes…?

María Carrasquillo, de Puerto Rico, es directora regional de Marketing; Federico Santiago, de Perú, es abogado, dedicado a auditorías legales; Miky Fábrega, de Panamá, director creativo, artista y emprendor, y quien tiene una cara buena vida que no puede con ella…; y Rodrigo Rivero, “personaje que se puede describir como un viajero apasionado…”, según el perfil… También dice ese mismo perfil que es “uno de los anticuarios mexicanos más imporantes…”. ¿Anticuario…? ¿Y qué hace un anticuario ambulante escogiendo reina de belleza…? Vea, pues…¿Anticuario…? ¡Mejor que me ría…!

***

Hablando de otra cosa, ¿saben a quién la maternidad le está sentando bien…? A la bella Siad Char, la exseñorita Cartagena 2006 y nuera del … narrador de fútbol Carlos Antonio Vélez…

La bella Siad está residenciada en Miami… pero como casi siempre pasa… no tuvo remordimiento en venirse a ver el Reinado Nacional de Belleza, eso sí con su hijita Hannah, de tres meses…

Me contó que es otra de las cartageneras que piensa que el CNB debe volver a noviembre porque el reinado hace parte de las fiestas de Cartagena. Ambas, Independencia y CNB, se complementan y le duele que en esta ocasión el cartagenero no haya podido disfrutar del reinado… Que el reinado es de Cartagena para todos los colombianos y ese concepto se debe retomar… ¿Están oyendo, Rai y directivos de RCN…? ¿Están oyendo…? Después no digan que no se los advirtieron… Bueno, pues…

***

Sobre su papel de madre dice que es lo mejor que le ha podido pasar, que es una nueva experiencia que nadie puede enseñar… y que a pesar que se dan muchos consejos, quien lo vive es quien lo goza…, como en el Carnaval de Barranquilla… Que la pequeña Hannah es una niña juiciosa, inteligente, que ya se ríe cuando escucha la voz del papá por celular, quien la llama todos los días de Miami… Mejor dicho, la bella Siad está que no se cambia por nadie en su papel de mamá, al cual está dedicada ciento por ciento… ¡Qué bien por Siad…!

***

Y para muchos asistentes y conocedores de la belleza colombiana, como el sanandresano Norman Pusey, un moreno espectacular… la corona estará entre Cartagena, Cesar, Antioquia, Cauca y San Andrés, el mejor cuerpo del reinado, según él… ¿Qué Tuli, te gusta Norman…? No… qué va… si ya él tiene su pareja… Pero eso no le quita el “tumbao…”.