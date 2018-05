Chris Brown, demandado por una mujer que dice haber sido violada en su casa

El cantante Chris Brown nuevamente está en problemas, esta vez fue demandado en Los Ángeles por una mujer que afirma haber sido violada en la casa de la figura de hip-hop.

Según su denuncia, publicada por el portal TMZ, el hecho tuvo lugar en una fiesta organizada en casa de Chris Brown en febrero de 2017 donde la mujer, identificada como Jane Doe, asegura que no solo fue violada por el artista, sino también por un amigo de Brown llamado Lowell Grissom (Young Lo) y por una mujer que se encontraba en la residencia.

La víctima agregó que en la fiesta repartieron varias drogas incluyendo cocaína, marihuana y MDMA. Además, en su denuncia dijo que una mujer, cuya identidad fue protegida, la obligó a ella y a otras jóvenes a entrar a un cuarto, donde las encerraron y forzaron para hacerle sexo oral a Lowell Grissom y posteriormente a ella. Según se conoció, la dicha mujer tenía el periodo y cuando Doe se fue a lavar cara, Grissom entró al baño, la llevó a la cama y la violó.

Gloria Allred, abogada de Jane Doe, reveló que a las jóvenes les quitaron sus telefónos para que no pudieran pedir ayuda.

De acuerdo con Allred, cuando Doe pudo salir de la casa se fue a un centro para que la atendieran por violación y luego denunció los hechos ante la policía.

Hasta el momento, los representantes de Chris Brown no se han pronunciado.

Esta no es la primera vez que la estrella tiene problemas con la ley. En 2009, horas antes de la ceremonia de los Grammy, Brown agredió a su novia, la también cantante Rihanna.

Chris Brown has been sued by a woman who claims she was raped. (Via TMZ) pic.twitter.com/rtIbb65sTd

— Pop Crave (@PopCrave) 9 de mayo de 2018