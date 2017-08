"¿Cirugía plástica dónde?", así respondió La Toti a fan que la tildó de operada

Sofía Vergara es una de las colombianas que más da de qué hablar en el exterior, no solo por su éxito laboral sino por su estilo de vida, que incluye viajes, ropa y hasta aspecto físico, que siempre resulta ser blanco de críticas en la web.

Este fin de semana La Toti publicó una foto en su Instagram donde aparece luciendo un pantalón y una blusa corta, que deja ver su abdomen totalmente plano. Para muchos seguidores es de admirar que a sus 45 años, la actriz mantenga ese cuerpazo, pero para otros la colombiana se ha sometido a varias cirugías, lo que genera indignación en la barranquillera.

"Te has hecho tantas cirugías que ya no te ves como tú", fue el comentario de una usuaria, desatando la ira de Sofía, quien no se quedó callada y respondió.

"¿Cirugía plástica en dónde? Se más especifica si tú quieres tratar de hacerle matoneo a alguien", fue el mensaje de Vergara, que sorprendió a miles de seguidores que aprovecharon para defenderla y elogiarla.

Además la protagonista de “Modern Family” publicó un corto video donde muestra más su abdomen para “callarle la boca a sus críticos”. Sin embargo, algunos insistieron en que esa zona de su cuerpo se ve un poco extraña.

Lo cierto es que mientras algunos quieren llenar sus redes de comentarios negativos, ella está feliz grabando la próxima temporada de la serie por la que hoy en día es una de las actrices de Hollywood con más prestigio.

We cant get enough of #laketahoe #setlife #modernfamily Una publicación compartida de Sofia Vergara (@sofiavergara) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 2:34 PDT

@rvergara33 Una publicación compartida de Sofia Vergara (@sofiavergara) el 12 de Jun de 2017 a la(s) 3:43 PDT