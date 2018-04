Claudia Bahamón denunció públicamente que fue estafada por un "amigo"

“"Bien dicen que uno no debe hacer negocios con amigos porque si algo sale mal pues queda un mal sabor”. Así comenzó su relato Claudia Bahamón en Instagram donde hizo pública la estafa de un amigo, en quien confió mucho, pero la engañó y no le pagó un trabajo.

“Un colega, a quien considero con todo y esto un “gran amigo” me llamó y propuso un negocio de un lindo trabajo. El proyecto era para mi adorada tierra Huila el cual se realizaría con una productora de grandes amigos. A este punto todo fantástico. Fue tan “de amigos” que acordamos “si sacan al aire el comercial me pagas, sino no, no me pagas” (esto nunca nunca se hace, una vez tú trabajas lo saquen al aire o no te pagan.) evidentemente “salió al aire” Y en ese momento pasé mi cuenta de cobro que él recibió y aceptó. Me dijo “te pago apenas me entre la plata”. El pago a él se lo hicieron súper rápido”, contó Bahamón en el mensaje que acompañó con una foto.

Agregó que el caso sucedió en 2015 y después de más de 2 años de preguntar por el dinero, del cual su amigo siempre respondía una fecha diferente, se cansó y no siguió insistiendo.

“Han pasado casi tres años después de ese 25 de octubre de 2015. Este pasado diciembre y después de más de dos años de preguntar por el pago, él mismo me dijo “a más tardar el 15 de diciembre (2017) tienes la plata en tu banco”. A el sol de hoy, no solo NO me ha pagado sino que no me contesta mis mensajes, no me pone la cara (como para decir “oiga que vergüenza”, habló con mi abogado y pareciera que no le importó y como yo soy solo corazón no he ido a instancias legales. Pues tengo la esperanza... Ojo! Es plata trabajada”, dice un aparte de la publicación.

Lo peor no es eso, sino que Claudia se enteró por boca de otros conocidos que trabajaron también en el proyecto, que ya recibieron su pago y fue al poco tiempo de haberse terminado el trabajo, por lo que la presentadora pide justicia y resalta “que no se está ahogando sin el pago”, pero que considera correcto, justo y legal que él responda.

Finalmente, la presentadora pide a sus seguidores apoyo y opiniones sobre este tema que la tiene indignada tanto a ella como a cientos de fans que están siempre pendientes de sus pasos.

Hasta el momento no ha recibido respuesta del estafador, pero si miles de mensajes de usuarios que repudiaron el caso y están de acuerdo con que haya denunciado. Además afirmó que si en en estos días no obtiene solución, va a publicar el nombre de su “amigo”.