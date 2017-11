El polémico trino de exreina del Carnaval sobre Laura González, Miss Colombia

La ex reina del Carnaval de Barranquilla en 2016, Marcela García Caballero, está en el ojo del huracán por realizar un polémico comentario en su cuenta personal de Twitter que no gustó a muchos, y que generó numerosas críticas en las redes sociales.

Resulta que durante la gala de Miss Universo, la exreina, con un fuerte y ofensivo mensaje, se refirió al bullying que de pequeña sufrió Laura González, Miss Colombia y actual virreina universal.

“Moraleja de hoy: háganle ‘bullying’ a la gorda de la clase. Saldrá llorando para un gimnasio y directo a Miss Universo. Amén”, dijo en su Twiitter.

Tras su publicación, usuarios de Twitter manifestaron su molestia indicando que no todo es chiste, y que su comentario deja en evidencia su falta de conocimiento ante un tema delicado.

No todo es para mamar gallo como en el carnaval. Por una vez en tu vida quítate la corona que tienes de mamadera de gallo y RESPETA. — Yesenia Daza. (@YeseniiaDaza) 27 de noviembre de 2017

Entonces piensa antes de escribir hey — Mag (@mariagm304) 27 de noviembre de 2017

Me preocupa la falta de objetividad al leer un tweet, el sarcasmo existe, arriesgado tu tweet? si, errar es humano? Obvio. Te merece insultos? No. Pero si son temas delicados se debe saber cómo redactar. — Melissa M. Vega (@melmarveg) 27 de noviembre de 2017

@marcelagarciacp pues tu chistesito solo deja en evidencia la falta de cerebro que tienes y tus respuestas tambien evidencian que la educacion la tienes por el suelo.. — Yesenia Lopez (@Yesiilove121) 27 de noviembre de 2017

Pasado el Tw. Muchas niñas se suicidan de eso que tanto te causa gracia. — J. Steven Barbosa A. (@stvn2604) 27 de noviembre de 2017

Por su parte, García Caballero optó por eliminar el mensaje. Sin embargo, fue demasiado tarde porque el trino se volvió viral y había alcanzado cierta popularidad que, para tratar de arreglar la situación volvió a tuitear y dijo que todo era una broma.

“Para todos los susceptibles: No, no apoyo el bullying, Sí era mamando gallo, Sí ya lo borré, Sí era sarcasmo. Podemos, por favor, ¿pasar la página? De verdad, hay cosas más importantes que esto. Supéralo, pero aún más importante, supérame. Si no te caigo bien, déjame de seguir. Mi mamá no me tuvo nueve meses en la barriga para que aplaudieras todos mis pasos. Amén”.