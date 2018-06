Con contundente mensaje, Carolina Soto respondió a críticas por su baby shower

Este fin de semana Carolina Soto tiró la casa por la ventana con el hermoso baby shower de su segunda bebé Violetta. Flores, muchos globos y demás elementos rosa, fueron los protagonista de la fiesta, que dividió opiniones en redes sociales.

Las imágenes del baby shower fueron compartidas en Instagram por la misma presentadora, a la que ya le habían realizado una celebración en el programa Día a Día, sin embargo, su suegra y su cuñada le prepararon otra bienvenida a la nueva integrante de la familia en Medellín. Pero, al parecer, a muchos seguidores no les gustó la fiesta, tildándola de “exagerada”.

Además una usuaria en especial manifestó que no era necesario un baby shower tan "pomposo", pues todo lo que gastó en la fiesta pudo haber sido utilizado para regalos a niños necesitados. Sin embargo, la presentadora no se quedó callada y con un contundente mensaje respondió a las críticas.

“Como todos yo también trabajo y me cuesta cada cosa q compro! Así como todos necesito un par de medias etc! No creas que porque mi trabajo es salir en tv tengo la vida pagada”, dice una parte del mensaje de Soto.

Ante la respuesta de Carolina hubo varios internautas que la defendieron, afirmando que las famosas también realizan donaciones de ropa, juguetes y hasta comida, y pidieron más respeto para Soto.

Cabe recordar que no es la primera bienvenida que Carolina le hace a Violetta, su segunda hija, pues hace varios días también hizo una cena a nombre de su bebé, demostrando que está muy feliz y ansiosa de la llegada de su pequeña.

Aquí algunas fotos del tan mencionado baby shower.